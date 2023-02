Đã tìm được hành khách "cầm nhầm" vali ở sân bay Phú Quốc

Sáng 1/2, trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc vợ chồng du khách Hà Nội bị mất vali ở khu vực băng chuyền hành lý, ông Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, tối hôm qua (31/1), đơn vị đã xác định được khách "cầm nhầm" kiện hành lý và liên hệ với người này tới Công An xã Dương Tơ trả lại vali.

Sáng nay 1/2, anh Nguyễn T.H. - du khách bị mất vali tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc - cho biết, khoảng 22h tối qua, tại Công an xã Dương tơ, TP Phú Quốc, vợ chồng anh đã được nhận lại chiếc vali của mình.

Theo lời anh H., buổi làm việc có lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, cán bộ an ninh sân bay và Công an xã Dương Tơ. Bên "cầm nhầm" vali có 2 người mang vali đến.

Chiếc vali "mất tích" mà vợ chồng anh H. đã mất gần 2 ngày tìm kiếm.

Theo trình bày của người "cầm nhầm" vali, đoàn anh này có 10 người và mang theo 10 vali, đi cùng chuyến bay với vợ chồng anh H. từ Hà Nội vào Phú Quốc hôm 30/1.

Người "cầm nhầm" vali giải thích, khi đến băng chuyền nhận hành lý, do bản thân đeo một balo nên cầm thêm một vali, vì nghĩ đây là vali của những người cùng đoàn.

Một cán bộ an ninh sân bay Phú Quốc cho biết, để tìm ra người "cầm nhầm" hành lý, nhân viên an ninh sân bay đã phải mở lại từng camera an ninh, tìm kiếm từng người một. Hành khách "cầm nhầm" vali cần nhìn nhận lại vấn đề, vì một vali lớn, cầm đi qua mấy vòng mới về đến khách sạn, sau đó để qua 24 giờ mà không chủ động liên hệ nhân viên sân bay để trả lại vali là điều khiến dư luận rất băn khoăn.

Trước chứng kiến của lực lượng chức năng, vợ chồng anh H. nhận lại vali; bên trong các đồ dùng, quần áo không bị mất.

Trong 2 ngày qua, vợ chồng anh H. tốn nhiều công sức, tiền bạc cho việc đi lại tìm kiếm hành lý nhưng vợ chồng anh H. không yêu cầu hỗ trợ gì từ phía người "cầm nhầm".

Qua báo chí, vợ chồng anh H. bày tỏ lời cảm ơn đến ngành chức năng TP Phú Quốc, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã hỗ trợ vợ chồng anh tìm lại tài sản bị thất lạc.

Tuy nhiên, vợ chồng anh H. cho rằng, việc Tổng công ty Cảng hàng không ACV thống nhất với các hãng hàng không Việt Nam về việc bỏ thủ tục kiểm tra thẻ hành lý khi ra khỏi nhà ga nội địa đang làm tăng nguy cơ hành khách bị mất, thất lạc hành lý.

Như Dân trí thông tin, chiều 30/1, anh Nguyễn T.H. cùng vợ đi trên chuyến bay Bamboo Airways từ Hà Nội vào Phú Quốc. Khi làm thủ tục bay, vợ chồng anh H. có hành lý ký gửi là 2 vali màu hồng và một túi xách.

Sau khi đáp xuống sân bay Phú Quốc, vợ chồng anh H. đến đảo hành lý chờ lấy vali nhưng chỉ nhận được một chiếc vali nhỏ và một túi xách. Chiếc vali to màu hồng đã biến mất.

Khi kiểm tra lại camera an ninh tại khu hành lý, anh H. phát hiện có một người đàn ông cầm chiếc vali của anh ra khỏi sân bay.