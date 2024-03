"Đã ngồi vào bàn rượu, làm sao xác định uống thế nào là trong ngưỡng?"

Quy định về cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe tiếp tục là nội dung nhận nhiều ý kiến khi dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông được thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng 27/3.

Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe hay quy định ngưỡng?

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bảo lưu lựa chọn phương án 2, quy định như Luật Giao thông đường bộ năm 2008, là cấm: "Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở".

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo ông Hòa, lượng người lao động ở nông thôn hiện rất nhiều, gấp đôi người ở thành thị. Những người ở thành thị hay những người có điều kiện có lái xe, nhưng đồng bào ở những vùng khó khăn như tây bắc hay ĐBSCL không có điều kiện đi xe dịch vụ sau khi sử dụng rượu bia.

Vì thế, nếu quy định dập khuôn theo hướng cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe sẽ không khả thi.

"Uống một lon bia hay 1-2 chén rượu nhỏ, không biết người khác thế nào, chứ với tôi, tâm trí vẫn bình thường và vẫn có thể lái xe", ông Hòa nói.

Vị đại biểu ủng hộ "đã uống rượu bia thì không lái xe", nhưng theo ông, uống từ hôm trước mà hôm sau còn nồng độ cồn, lái xe vẫn bị phạt là không hợp lý.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) lại có quan điểm khác. Bà tán thành phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, dù thừa nhận quy định này sẽ tác động nhất định đến một số vấn đề như nét văn hóa của người dân, nguồn thu ngân sách từ rượu, bia…

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm (Ảnh: Phạm Thắng).

Đồng tình, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) ghi nhận việc vừa qua, CSGT đã kiểm tra, xử lý với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn một cách nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Khi thảo luận tổ lần đầu về dự án luật này, ông Thắng đề nghị xem xét cần quy định ngưỡng khi xử lý vi phạm về nồng độ cồn, nhưng sau khi nghiên cứu toàn diện về ưu, nhược điểm giữa hai phương án đề xuất, vị đại biểu ủng hộ việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.

"Quy định ngưỡng trong xử lý nồng độ cồn, nhưng khi đã ngồi vào bàn rượu rồi, làm sao xác định được thế nào là uống trong ngưỡng, thế nào là vượt ngưỡng", ông Thắng đặt vấn đề và đề nghị xử lý nghiêm để hình thành văn hóa "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Thắng (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo ông, nếu quy định ngưỡng cho phép uống rượu bia, CSGT có tăng cường đến đâu cũng không kiểm soát được, TNGT do rượu bia sẽ lại tăng. Vì thế, cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe là cần thiết, để bảo vệ chính người điều khiển tham gia giao thông và gia đình họ.

Tránh lạm dụng việc xử phạt để không tạo sự phản cảm

Cũng ủng hộ phương án này, song đại biểu Lý Thị Lan (Hà Giang) đề nghị rà soát, cân nhắc mức xử phạt, hình thức xử phạt cho phù hợp và phải có lộ trình từng bước theo thời gian, để tạo thành ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông.

Nữ đại biểu cũng đề nghị cơ quan chức năng tránh lạm dụng quy định để xử phạt, kiểm tra, gây sự phản cảm của người dân với lực lượng chức năng.

Bà dẫn lại việc vừa qua trên mạng xã hội có đưa nhiều hình ảnh dịp Tết, lực lượng chức năng đi vào các vùng nông thôn, nơi rất khó khăn để kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt người dân. "Như vậy gây sự phản cảm, do đó, cần xem xét xử phạt, kiểm tra và nên có sự mềm dẻo hơn", bà Lan nói.

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại biểu Thái Thị An Chung (Nghệ An) ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe và ghi nhận việc xử phạt vừa qua đã nâng cao ý thức người dân, góp phần đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

"Việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ có ảnh hưởng nhất định phát triển kinh tế nhưng cần thực hiện quy định này trong ít nhất 5 năm nữa để thay đổi thói quen sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, sau đó tổng kết, đánh giá xem có cần quy định ngưỡng hay không", nữ đại biểu góp ý.

Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung (Ảnh: Phạm Thắng).

Ngoài ra, bà đề nghị làm rõ khái niệm "điều khiển phương tiện". "Dắt xe có được coi là điều khiển phương tiện không, và uống rượu bia dắt xe có bị xử phạt không?", đại biểu Lan đặt vấn đề.

Dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ được thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 6 và sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới.