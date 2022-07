Đà Nẵng: Triệu tập nam thanh niên hành hung dã man cô gái trong tiệm spa

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải clip, kèm theo dòng trạng thái: "Ngày 1/7, đối tượng này đã xông vào tiệm dùng vũ lực tác động vật lý lên bé nhân viên. Lý do là bạn gái muốn chấm dứt chuyện tình cảm... Bên em đã trình sự việc lên công an khu vực nhờ giúp đỡ. Nhưng đối tượng có dọa là bao thầu hết công an quận Hải Châu".

Nam thanh niên áo đen đã đánh đập cô gái trong tiệm spa (Ảnh: Trích xuất clip)

Nội dung trong đoạn clip cho thấy, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần jean, đội nón bảo hiểm và bịt khẩu trang đi từ ngoài cửa vào tiệm spa với thái độ bực tức.

Tiếp đó, nam thanh niên lao tới đánh một cô gái bên trong tiệm một cách dã man. Bị đánh bất ngờ, cô gái chỉ kêu la và giơ tay lên ôm đầu để đỡ những miếng đòn khi bị đánh, đá vào đầu.

Điều đáng nói là khi nghe tiếng la của cô gái, có người đã chạy xuống để can ngăn. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào dùng tay và chân đánh, đá liên tiếp vào mặt của nạn nhân.

Sau khi hành hung cô gái xong, nam thanh niên thản nhiên ra mở cửa rồi bỏ đi.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều bình luận của cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ và lên án thói côn đồ của kẻ đánh phụ nữ; đồng thời, kêu gọi công an nhanh chóng vào cuộc để truy tìm đối tượng này.

Liên quan đến sự việc này, sáng nay 3/7, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu) cho biết đã triệu tập nam thanh niên xuất hiện trong clip để lấy lời khai, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào tối 2/7.

Bước đầu xác định sự việc xảy ra tại tiệm spa trên địa bàn phường Bình Thuận, đối tượng đánh người dã man xuất hiện trong clip là Trần Văn K. (27 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Được biết, K. làm tài xế lái xe và thông tin đối tượng này nói "bao thầu" công an chỉ là nổ để dọa nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.