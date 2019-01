Đà Nẵng thí điểm sử dụng hộ khẩu điện tử

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các quận, huyện, phường xã thí điểm trên 28 thủ tục hành chính cấp quận huyện, xã phường, từ ngày 1/2/2019 đến ngày 1/5/2019.

Đồng thời giao UBND các quận huyện, phường xã sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ khẩu khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cửa của công dân có yêu cầu thành phần sổ hộ khẩu, như sau: công dân nộp hồ sơ, công chức tiếp nhận/ xử lý hồ sơ điền số chứng minh nhân dân của công dân vào phân hệ tra cứu được cấp quyền (trên Phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu) để tra cứu, xác nhận thông tin hộ khẩu. Nếu thông tin tra cứu trùng khớp với việc khai báo trong các thành phần hồ sơ khác, công chức xử lý hồ sơ thực hiện giải quyết tiếp hồ sơ như trường hợp được cung cấp sổ hộ khẩu (hoặc bản sao hợp lệ). Công chức xử lý hồ sơ thực hiện việc in thông tin nhân, hộ khẩu có được trên Phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu để lưu hồ sơ, thay cho bản sao sổ hộ khẩu.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nội vụ đánh giá tính hiệu quả việc triển khai phương án thí điểm trên và đề xuất quy định cụ thể trong thành phần hồ sơ để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2019; đồng thời tham mưu UBND thành phố danh sách toàn bộ thủ tục hành chính có thể sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu thay thế sổ hộ khẩu (hoặc bản sao hợp lệ) khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm bổ sung các tính năng cần thiết trên phần mềm Quản lý nhân, hộ khẩu để thực hiện; tổng hợp và xử lý các đề xuất phát sinh; đồng thời, tiếp nhận yêu cầu và phân quyền cho cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại các quận, huyện, phường, xã; tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai và báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Công an các quận, huyện, phường, xã thường xuyên sử dụng Phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu trong công tác hàng ngày, đảm bảo dữ liệu trên phần mềm được chính xác và cập nhật kịp thời. Công an quận, huyện, phường, xã thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, chính xác dữ liệu nhân hộ khẩu.

UBND các quận, huyện, phường, xã có nhiệm vụ đề xuất danh sách cán bộ chuyên môn sử dụng phần mềm gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phân quyền sử dụng; phản ánh đến Sở Thông tin và Truyền thông và Công an quận, huyện, phường, xã đồng cấp những trường hợp sai, thiếu dữ liệu và nội dung hiệu chỉnh (nếu có). Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố đôn đốc, nhắc nhở cơ quan Công an địa phương thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm Quản lý nhân, hộ khẩu và cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời.

Khánh Hồng