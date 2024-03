Cứu thuyền viên bị nạn trôi dạt 1km trên sông Soài Rạp

Khoảng 4h55 ngày 7/3, ông Trần Trọng Trí (SN 1988, quê Bến Tre) và Đặng Hoàng Lam Em (SN 2001) lái sà lan mang biển số TG14319 trên sông Soài Rạp, chở 120 khối đá từ TP Tân Uyên (Bình Dương) về huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Khi đến khu neo Soài Rạp 8, xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), sà lan bị dính rác chết máy. Phương tiện này mất kiểm soát va chạm với tàu Bảo Long 05 do ông Hoàng Văn Nghĩa (SN 1979, quê Nghệ An) chở 3587 tấn Clinke từ nhà máy Chinfon Hải Phòng về nhà máy Chinfon Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Anh Lam Em được các chiến sĩ biên phòng cứu lên thuyền an toàn (Ảnh: Minh Huy).

Cú va chạm khiến sà lan bị rách mạn phải, chìm xuống sông. Lúc này, anh Trí bám được vào tàu Bảo Long 05, lên bờ an toàn. Anh Lam Em bị trôi dạt trên sông.

Nạn nhân trôi dạt được 1km, may mắn được các chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên phòng An Thới Đông (thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước) cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Trạm kiểm soát Biên phòng An Thới Đông đang phối hợp cùng với Trạm cảnh sát giao thông đường thủy Phú Xuân, Cảng vụ hàng hải TPHCM lập biên bản vụ việc, định vị tọa độ, bảo vệ hiện trường.