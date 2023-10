Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đang kiến nghị xem xét lại bản án sơ thẩm

Chiều 5/10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Tại buổi họp, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi về quy trình kỷ luật, miễn nhiệm các chức vụ và tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hiện vẫn chưa bị miễn nhiệm các chức vụ và tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Bình An).

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay sau khi TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm, ông Trần Văn Tân đang kiến nghị xem xét lại bản án.

Theo ông Công, việc xử lý, kỷ luật ông Tân còn phải chờ kết luận của đoàn kiểm tra Trung ương. Sau khi có quyết định xử lý kỷ luật của Trung ương, tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với các chức danh của ông Tân do HĐND tỉnh Quảng Nam bầu.

Vào chiều 28/7, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên các mức án đối với 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Theo đó, HĐXX tuyên án 5 năm tù đối với ông Trần Văn Tân về tội Nhận hối lộ.

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên còn đặt câu hỏi về vấn nạn sâm Ngọc Linh giả đang tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng đến uy tín của loại cây được mệnh danh "quốc bảo của Việt Nam".

Sâm Ngọc Linh giả hiện đang bán tràn lan trên thị trường, tuy nhiên, ngành chức năng rất khó xác định sâm Ngọc Linh thật, giả (Ảnh: Bình An).

Trả lời về vấn đề trên, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết chưa có quy chuẩn cụ thể nào xác định sâm Ngọc Linh nên việc xác định được sâm nào là sâm Ngọc Linh thật, sâm nào có nguồn gốc từ nước ngoài rất khó khăn.

Theo ông Xuyên, trong 9 tháng qua, Công an tỉnh đã khởi tố 1 vụ với 1 bị can về tội trốn thuế liên quan đến sâm Ngọc Linh; khởi tố 1 vụ với 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lừa đảo bán hạt sâm Ngọc Linh; xử phạt hành chính hành vi bán sâm không rõ nguồn gốc 2 vụ; xử phạt liên quan đến trốn thuế 3 công ty tại huyện Nam Trà My.