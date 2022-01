Cứu kịp thời 2 ngư phủ bị chìm tàu rơi xuống biển ngày đầu năm mới

Dân trí Do sóng to gió lớn dẫn đến tàu cá bị chìm, 2 ngư phủ Sóc Trăng rơi xuống biển và may mắn được cứu kịp thời ngay đầu năm mới 2022.

Lúc 18h ngày 1/1, tàu ST92567-TS của ông Phạm Văn Mẫm (ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đã đưa 2 ngư phủ gặp nạn trên biển vào bờ và bàn giao cho đồn biên phòng. Hai ngư phủ được cứu vào đất liền (Ảnh: XL). Trước đó, khoảng 2h ngày 30/12, tàu cá CT90299TS do ông Đặng Ngọc Thành (55 tuổi) làm thuyền trưởng, đi từ cảng cá Trần Đề ra Côn Đảo. Trên tàu có một ngư phủ là ông Đặng Ngọc Tiền Em (49 tuổi). Khi tàu đến vị trí cách cảng cá Trần Đề khoảng 29 hải lý thì gặp sóng to gió lớn dẫn đến bị chìm, 2 ngư phủ rơi xuống biển. Lúc này, mỗi người đều mặc áo phao lênh đênh trên biển chờ cứu nạn. Sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng Trung Bình (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 13h30 ngày 31/12, tàu cá BL91368TS của ngư dân tỉnh Bạc Liêu đã tiếp cận, hỗ trợ đưa 2 ngư phủ bị nạn lên tàu và bàn giao cho tàu ST92567TS đưa vào đất liền lúc chiều tối 1/1. Sau khi tiếp nhận, Đồn biên phòng Trung Bình đã cử lực lượng quân y thăm khám sức khỏe ban đầu. Hiện sức khỏe của 2 ngư phủ đã ổn định và làm các thủ tục bàn giao cho người nhà. Cao Xuân Lương