Cương quyết "trảm" hàng loạt công trình lấn chiếm đê, cản dòng thoát lũ

Hệ thống đê khu Đông đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định) có chiều dài 27km. Đây là tuyến đê xung yếu, có chức năng ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu thoát lũ, bảo vệ an toàn cho hàng nghìn người dân cũng như đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên do công tác quản lý hành lang an toàn tuyến đê còn thiếu chặt chẽ nên đã xảy ra nhiều trường hợp lấn chiếm, xây dựng nhà cửa, công trình trái phép, ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê, nhất là vào mùa mưa lũ.

Một trường hợp xây dựng nền móng nhà vi phạm hành lang an toàn đê khu Đông thuộc địa bàn xã Phước Thuận (Ảnh: Doãn Công).

Theo UBND huyện Tuy Phước, dọc tuyến đê khu Đông qua địa bàn huyện còn trên 50 trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang đê điều. Trong đó, nhiều nhất là xã Phước Sơn với 33 trường hợp, Phước Thuận 15 và Phước Hòa 3.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tuy Phước, cho hay UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã khu Đông tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp vi phạm cụ thể để hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết xử lý.

"Đến cuối tháng 8 này, từng xã phải có báo cáo kết quả xử lý cho Chủ tịch UBND huyện. Huyện cũng sẽ thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Định xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ hành lang tuyến đê đảm bảo an toàn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp phát sinh vi phạm mới", ông Xuân nói.

Một ngôi nhà xây dựng kiên cố ở xã Phước Thuận bị phá dỡ (Ảnh: UBND xã Phước Thuận cung cấp).

Theo ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, hiện đoạn đê Đông qua địa bàn xã còn 33 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn tuyến đê để xây dựng nhà ở, công trình trái phép. Xã đang tiến hành củng cố hồ sơ, phân kỳ xử lý, đồng thời xây dựng phương án để xử lý cưỡng chế đối với từng trường hợp cụ thể.

"Trước mắt, UBND xã tập trung xử lý 15 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang đê. Trong đó, có 1 trường hợp lấn chiếm để xây dựng nhà ở gần các cống, tràn tiêu thoát lũ, gây cản trở dòng chảy. Các trường hợp còn lại sẽ được xử lý dứt điểm trong tháng 8 này", ông Hải nhấn mạnh.

Theo ông Hải, hiện công tác xử lý còn chậm do cán bộ phụ trách chuyên môn mới luân chuyển, trong khi công việc của xã có rất nhiều việc liên quan đến địa chính cần giải quyết.

UBND xã Phước Thuận kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm xây dựng trái phép ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ (Ảnh: UBND xã Phước Thuận cung cấp).

Còn ông Phan Thế Khoa, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho hay trong số 23 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đê Đông, đến nay đã có 8 hộ tự tháo dỡ và người dân đề nghị UBND xã hỗ trợ tiền công thuê máy móc, tháo dỡ phần lấn chiếm kiên cố.

Đối với những trường hợp thật sự khó khăn, không có chỗ ở nào khác, UBND xã sẽ xem xét, kiến nghị UBND huyện có chính sách hỗ trợ tái định cư.