Cưỡng chế, tháo dỡ 150 công trình ở khu đất Quốc phòng bị giang hồ "cát cứ"

Dân trí Liên quan đến việc cưỡng chế tại khu đất Quốc phòng bị giang hồ "cát cứ", lực lượng chức năng quận Hải An, TP Hải Phòng đã tháo dỡ được 150 trong tổng số 159 công trình xây dựng trái phép tại đây.

UBND quận Hải An tổ chức cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng bị giang hồ "cát cứ" (Ảnh: M.H).

Theo đó, vào 7h sáng nay, 21/6, UBND quận Hải An đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2 ha tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Đây là khu đất vốn thuộc Quốc phòng và trở thành điểm nóng về lấn chiếm đất đai kể từ khi các băng nhóm giang hồ đưa người vào xây nhà trái phép, giao dịch mua bán. Theo thống kê của quận Hải An, có tới 159 công trình xây dựng trái phép tại khu đất này.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng đoàn công tác của thành phố đã trực tiếp đến kiểm tra, giám sát công tác cưỡng chế của UBND quận Hải An. Đồng thời cũng tới một số hộ dân có công trình xây dựng trái phép để vận động tháo dỡ, bàn giao đất cho lực lượng chức năng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trực tiếp kiểm tra, giám sát việc cưỡng chế của quận Hải An.

Kết quả tính đến 18h cùng ngày 21/6/2021, trong tổng số 159 công trình xây dựng trái phép lực lượng chức năng đã phá dỡ được 150 công trình. Còn 9 công trình đã kê biên, tháo dỡ, đóng gói tài sản và di chuyển bằng ô tô về nơi tập kết. Dự kiến chậm nhất đến 24h cùng ngày (21/6) sẽ hoàn thành phá dỡ nốt 9 công trình vi phạm còn lại.

Theo UBND quận Hải An, trong quá trình tổ chức thực hiện, hầu hết hộ dân tự nguyện phối hợp di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình và được UBND quận cử lực lượng hỗ trợ và huy động phương tiện di chuyển đồ đạc về nơi tập kết và lập biên bản xác nhận.

Cá biệt có một vài trường hợp không chấp hành, khóa cửa, cố thủ trong nhà buộc UBND quận và các lực lượng chức năng phải mất thời gian giải thích, tuyên truyền, đồng thời áp dụng biện pháp kiên quyết di chuyển người ra khỏi khu vực cưỡng chế để tiến hành tháo dỡ công trình, bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Đến 18h tối cùng ngày, đã có 150 trong tổng số 159 công trình xây dựng trái phép tại khu đất này được tháo dỡ (Ảnh: M.H)

Cũng theo quận này, có 5 hộ gia đình có nhu cầu thuê nhà đã được UBND quận hỗ trợ tìm địa điểm để các hộ thuê 5 căn nhà tại phường Đằng Hải và phường Đằng Lâm.

Bên cạnh đó, UBND quận chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trên địa bàn rà soát, đưa về các trường học và chăm sóc chu đáo đối với các học sinh đang sinh sống trong khu đất 9,2ha cùng gia đình.

Đặc biệt, do có sự phối hợp chặt chẽ của Công an thành phố và các sở, ngành chức năng, UBND quận Hải An tổ chức cuộc cưỡng chế bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp nào chống đối người thi hành công vụ mà phải xử lý. Cuộc cưỡng chế tiến hành nhanh gọn, quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an toàn người và phương tiện cho các lực lượng tham gia cưỡng chế, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 9/6/2021,UBND quận Hải An đã ban hành Quyết định thực hiện cưỡng chế và ban hành Kế hoạch tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô, thuộc quận.

Trước đó khu đất này đã trở thành điểm nóng về lấn chiếm đất đai kể từ khi các băng nhóm giang hồ đưa người vào "cát cứ".

Tất cả 159 trường hợp xây dựng trái phép trên khu đất này đều bị cưỡng chế không được bồi thường, không được hỗ trợ về đất, tài sản trên đất, không được xem xét bố trí giải quyết giao đất hay bố trí chỗ ở.

Nhiều công trình xây dựng trái phép kiên cố mọc lên trên khu đất.

Trước khi tổ chức cưỡng chế vào thời gian trên, UBND quận cũng đã có thông báo gửi đến các tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế yêu cầu người vi phạm tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật nuôi, bàn giao diện tích đất đã vi phạm để tránh bị thiệt hại khi cưỡng chế; đồng thời niêm yết thông báo tại trụ sở phường Thành Tô, tại thửa đất vi phạm và đăng trên hệ thống thông tin đại chúng của thành phố, quận và phường.

An Nhiên