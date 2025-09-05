Củng cố tin cậy chiến lược, khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình

Tiếng nói trách nhiệm với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Tối 4/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Bắc Kinh về nước, kết thúc chuyến tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, từ ngày 2 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Lương Cường rời Bắc Kinh về nước, kết thúc chuyến tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc (Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN).

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả.

Đồng thời, sự tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến với Uỷ viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhằm tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, đồng thời đi sâu trao đổi về phương hướng và các biện pháp lớn để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời gian tới.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các kết quả này, với trọng tâm là “3 nền tảng” cần được củng cố gồm: nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội.

Cuộc gặp mặt xúc động với gia đình các nhân sĩ hữu nghị

Một trong những điểm nhấn ấn tượng trong chuyến công tác tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường là cuộc gặp mặt xúc động với đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Đây đều là những nhân sĩ đã có nhiều đóng góp, cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt - Trung, những minh chứng sinh động cho tình hữu nghị lâu dài, bền chặt, đồng cam cộng khổ của hai Đảng, hai nước, hai dân tộc.

Các đại biểu tiễn Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN).

Ông Trần Tri Thứ, con trai Đại tướng Trần Canh, người đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam để đi đến thắng lợi cuối cùng, chia sẻ: “Bố tôi từng công tác ở Việt Nam với tư cách là đại diện của Đảng cộng sản Trung Quốc, từng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam. Quan hệ của ông với Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ thập niên 1920 của thế kỷ trước. Do đó, tôi thấy rất vui mừng khi có thể đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, hai quân đội”.

Ông khẳng định, trên cơ sở nền tảng truyền thống hữu nghị vững chắc, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa, các lĩnh vực hợp tác được mở rộng hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Từ một trăm năm trước, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, những nhà cách mạng vô sản đầu tiên của hai nước đã kề vai sát cánh, đoàn kết giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kết nên mối quan hệ khăng khít, gắn bó, “vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Mặt khác, trong chuyến công tác tới Trung Quốc lần này, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, một sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt, mở ra một chương mới cho lịch sử chính trị thế giới cùng những nguyên tắc nền tảng trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng quyền bình đẳng, quyền tự quyết của các quốc gia; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế…

Sự hiện diện của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn Việt Nam tại Lễ kỷ niệm đã khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình, ý chí đấu tranh cho hòa bình và công lý của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, cũng như quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta ngày nay về việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, cùng đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới.