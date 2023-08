Ngày 14/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên vì có những vi phạm.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Hải quan Nghệ An và ông Chu Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng.

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy Đảng ủy Cục Hải quan Nghệ An và Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đơn vị này đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; để Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn buông lỏng lãnh đạo; một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật và những điều đảng viên không được làm.

Xét mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tổ chức, cá nhân nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 7 bị can là cán bộ công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Các bị can bị cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi quá tải cho 5.000 lượt xe chở quặng từ Lào về Việt Nam.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bị cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi quá tải cho 5.000 lượt xe chở quặng từ Lào về Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2022 và 2022-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, để một số cán bộ, đảng viên trong chi bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2022 và 2022-2025 bằng hình thức Khiển trách.

Liên quan đến các vi phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh này.

Sau khi xem xét, UBKT yêu cầu các tổ chức, cá nhân nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020-2025 đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn và các cá nhân khác có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhiệm kỳ 2022-2025 bằng hình thức Cảnh cáo; biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Thanh tra giao thông nhiệm kỳ 2022-2025 bằng hình thức Khiển trách.