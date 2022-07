Cục Hàng không lên tiếng vụ "lọt" dao lên máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vụ việc dao "lọt" kiểm soát an ninh lên khoang hành khách trên chuyến bay VN208, ngày 18/7.

Ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất - TPHCM tiến hành xác minh, làm rõ nội dung, diễn biến, nguyên nhân để tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục, không để vụ việc tương tự tái diễn.

Hình ảnh vị khách lớn tuổi cầm dao gọt hoa quả trên chuyến bay VN208 (Ảnh: Facebook).

Theo thông tin nhanh tối 19/7, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xác định nhân viên soi chiếu là ông P.P.H.X., được phân công giám sát màn hình máy soi chiếu hành lý xách tay số 9.

Ông P.P.H.X. đã không phát hiện được con dao gọt hoa quả để trong hành lý xách tay của hai hành khách có số ghế máy bay 27 H và 27 K. Con dao gọt hoa quả này nằm lẫn với các đồ vật kim loại và điện tử là 2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, một chùm chìa khóa.

"Nhân viên này có giấy phép và năng định soi chiếu còn hiệu lực. Kiểm tra hình ảnh trên hệ thống camera giám sát, nhân viên này được phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát màn hình máy soi đã làm việc tại vị trí theo quy định, thái độ, tác phong nghiêm túc. Hệ thống máy soi chiếu, cổng từ được kiểm tra đầu ngày đảm bảo hoạt động khai thác" - ông Sơn thông tin.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc để lọt con dao gia dụng lên khoang hành khách của chuyến bay VN208 ngày 18/7 là vụ việc vi phạm an ninh hàng không, tuy nhiên chưa gây hậu quả nghiêm trọng uy hiếp an toàn của người và tàu bay.

Theo Cục Hàng không, vụ việc cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết về quy định bảo đảm an toàn hàng không của nhiều hành khách, mặc dù đã có các thông báo của hãng hàng không, cảng hàng không, nhưng vẫn mang các vật phẩm nguy hiểm lên khoang hành khách của tàu bay, tạo thêm sức ép công việc cho nhân viên soi chiếu.

Khu vực kiểm soát an ninh trước khi khách lên máy bay (Ảnh minh họa: CAND).

Được biết, ông P.P.H.X. có 13 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ an ninh soi chiếu hàng không. Liên quan tới vụ việc, nhà chức trách sân bay Tân Sơn Nhất đã tạm đình chỉ công việc đối với ông P.P.H.X. để chờ xác minh, làm rõ.

Sân bay Tân Sơn Nhất đang trong giai đoạn khai thác bay cao điểm mùa hè, sản lượng khách tăng kỷ lục, mỗi ngày có khoảng hơn 100.000 lượt khách qua cảng hàng không, vì vậy nhiệm vụ kiểm soát an ninh cũng có nhiều áp lực. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đảm bảo an ninh an toàn hàng không là yêu cầu số một.

Như Dân trí đã thông tin, trên chuyến bay VN0208 từ TPHCM tới Nội Bài ngày 18/7 lúc 8h, trong lúc tàu bay đang bay, tiếp viên phát hiện hành khách sử dụng một con dao dài 20cm để gọt hoa quả. Tổ tiếp viên đã nhắc nhở hành khách, lập biên bản về sự việc bất thường và thu giữ con dao theo quy định.