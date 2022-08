Cục Cảnh sát Hình sự nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

Báo cáo tóm tắt thành tích chiến công của lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục CSHS - cho biết, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 121/NĐ về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ, trong đó có ghi nhiệm vụ của công an kỳ là: Giữ gìn trật tự trong địa hạt, đề phòng những hành động trái phép, điều tra truy tìm thủ phạm giao tòa án trừng trị. Đây chính là tổ chức tiền thân của lực lượng CSHS.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc (thứ 10 từ phải qua) và các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Tiến Dũng).

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực thi nhiệm vụ trong những điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen phức tạp, lực lượng CSHS đã triển khai nhiều giải pháp, đổi mới các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm hình sự; đã đấu tranh triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu "xã hội đen".

Lực lượng CSHS đã bắt, tiêu diệt các băng nhóm sử dụng vũ khí quân dụng cướp tài sản ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa; các băng nhóm tội phạm có đối tượng cầm đầu nổi cộm như: Nguyễn Văn Khánh (Khánh "trắng"), Phúc "Bồ" ở Hà Nội; Lâm "già", Dung "Hà" ở Hải Phòng; Trương Văn Cam (Năm Cam) ở TPHCM; Minh Samasa ở Vũng Tàu; Phạm Chí Tin, Hà Lê ở Khánh Hòa; Nguyễn Văn Long (Long Thành) và Phạm Duy Hưng ở Đồng Nai...

Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Tiến Dũng).

Ở mỗi thời điểm, lực lượng CSHS nói chung, Cục CSHS nói riêng đều xung kích đi đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đem sức lực, trí tuệ, thậm chí hy sinh cả tính mạng, sức khỏe để bảo vệ trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là "quả đấm thép" trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây cũng là động lực, là nền tảng hun đúc, xây dựng nên bản lĩnh và truyền thống anh hùng của CSHS.

Với những thành tích, chiến công xuất sắc, lực lượng CSHS đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 32 tập thể đơn vị CSHS được phong tặng danh hiệu AHLLVTND; có đơn vị được tuyên dương lần thứ hai; 18 cá nhân được phong tặng danh hiệu AHLLVTND...

Riêng Cục CSHS từ năm 2010 đến nay liên tục được tặng cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen, thư khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng…

Đặc biệt, ngày 17/7 vừa qua, tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Cục CSHS vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu AHLLVTND, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen tới các tập thể, cá nhân thuộc Cục CSHS (Ảnh: Tiến Dũng).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, lực lượng CSHS đã không ngừng phát triển và trưởng thành, mỗi giai đoạn đều đánh dấu những bước hoàn thiện, lớn mạnh mới về tổ chức, lực lượng và chức năng nhiệm vụ.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định đây là một lực lượng nghiệp vụ quan trọng, mang tính chiến lược của ngành công an, là lực lượng xứng danh "quả đấm thép" của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và có tổ chức chặt chẽ, tập trung, chính quy, hoạt động hiệu quả được bố trí ở cả 4 cấp công an…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CSHS qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Tiến Dũng).

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, lực lượng CSHS kiên quyết không đi sau đối tượng, tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo vững về nghiệp vụ, giỏi về pháp luật để phòng ngừa, đấu tranh đối tượng; tiếp tục phát huy xây dựng hình ảnh văn hóa đẹp trong lòng Nhân dân về cán bộ chiến sĩ CSHS thông qua các vụ án giải cứu nạn nhân bị mua bán, cướp, bắt cóc con tin…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo Cục CSHS và tặng Huân chương Chiến công cho 6 cá nhân thuộc Cục CSHS. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một tập thể 7 cá nhân thuộc Cục CSHS.