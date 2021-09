Cục An ninh kinh tế hiến máu hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19

Dân trí Ngày 10/9, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống đại dịch Covid-19 và hiến máu tình nguyện với chủ đề "Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19".

Tại lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19- Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội", Cục An ninh Kinh tế đã gắn phong trào thi đua với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại lễ phát động, Cục An ninh Kinh tế đã tổ chức quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng một ngày lương trích từ quỹ lương tháng 9/2021 do cán bộ chiến sĩ (CBCS) đơn vị đóng góp để ủng hộ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

CBCS Cục An ninh Kinh tế tham gia quyên góp, ủng hộ.

Cũng tại chương trình, Cục An ninh kinh tế phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp "Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19" với sự tham gia của 100 % CBCS trong đơn vị.

Những đơn vị máu tiếp nhận được của CBCS Cục An ninh Kinh tế sẽ được gửi đến giúp người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế khu vực phía Nam, với hy vọng sẽ có nhiều người bệnh Covid-19 được cứu sống từ những giọt máu thấm đượm tình yêu thương của CBCS Cục An ninh Kinh tế.

Lãnh đạo và CBCS Cục An ninh kinh tế tham gia hiến máu tình nguyện.

Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh, Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trân trọng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của CBCS Cục An ninh Kinh tế đối với hoạt động hiến máu tình nguyện. Đồng thời khẳng định, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo và CBCS của Cục trực tiếp tham gia hiến máu sẽ là nguồn cảm hứng truyền đi thông điệp về tinh thần nhân văn, lòng nhân ái, đoàn kết, chia sẻ yêu thương, hết lòng "phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ" của người chiến sỹ công an nhân dân. Đại diện Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cũng trân trọng cảm ơn Cục An ninh Kinh tế đã ủng hộ hơn 1.000 khẩu trang y tế cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế đã trao số tiền ủng hộ 1 ngày lương của CBCS cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 1.000 khẩu trang N95 cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; 1.000 khẩu trang N95 cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; trao trang, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid- 19 cho đại diện Công an 6 tỉnh phía Nam gồm TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng số tiền và trang thiết bị là 532 triệu đồng.

Nguyễn Dương