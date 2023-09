Cử tri đề nghị xem xét lộ trình cắt giảm biên chế, Bộ Nội vụ nói gì?

Theo thống kê của Lạng Sơn, năm học 2023-2024, toàn tỉnh thiếu 530 giáo viên so với được giao và thiếu 1.389 giáo viên so với định mức, trong đó thiếu nhiều nhất là cấp mầm non (499 giáo viên), cấp tiểu học, 427 giáo viên (Ảnh: VOV).