CSGT TPHCM mạnh tay xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Thời gian gần đây, các loại xe cơ giới, xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh tiếp tục tung hoành trên nhiều tuyến đường ở TPHCM dù lực lượng chức năng nhiều lần ra quân xử lý. Thực tế, trong năm 2023 đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân cơ quan chức năng vẫn chưa thể xử lý triệt để.

Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm mới, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08 - Công an TPHCM) đã tập trung xử lý các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, xe tự chế trên nhiều tuyến đường.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 24/1, tại quốc lộ 1A đoạn qua chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu lập chốt kiểm tra các xe mô tô, gắn máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tự ý thay đổi kết cấu, kéo theo vật khác chở hàng vượt quá kích thước của xe theo quy định.

Khoảng 8h30, tổ công tác phát hiện anh P.N.T. (tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ba gác chạy trên quốc lộ 1A (hướng TP Thủ Đức đi quận 12) chở theo nhiều ống tôn có dấu hiệu vượt quá kích thước nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện phương tiện này chở hàng vượt quá kích thước theo quy định. Cụ thể, chở hàng vượt quá phía sau giá đèo hàng 0,5m.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T., với lỗi vi phạm nói trên anh T. bị CSGT xử phạt 500.000 đồng.

"Tôi được thuê chở số hàng này giao cho khách với giá 300.000 đồng. Biết là vi phạm nhưng không thể không chở. Đâu phải khi nào cũng có khách thuê đâu, cuộc sống mà", anh T. nói.

Ngay sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, tổ công tác yêu cầu anh T. chuyển số hàng trên sang xe tải khác để đảm bảo an toàn giao thông trong khi vận tải hàng hóa.

Khoảng 20 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện ông H.V.H. (50 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe gắn máy kéo theo xe khác mà không có đèn tín hiệu, không có hệ thống báo hãm, không có gương chiếu hậu, đồng thời người này cũng không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe.

Ông H. cho biết, ông làm nghề bán hải sản trong chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, xe này ông mua chỉ vài triệu đồng phục vụ buôn bán. "Trước giờ đã nhiều lần bị CSGT xử phạt về lỗi vi phạm này, tuy nhiên ở quê lên thành phố làm ăn, hoàn cảnh khó khăn nên chỉ biết mua xe này chạy tạm mưu sinh qua ngày", ông H. phân trần.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện của ông H. ngay sau đó. Với loạt lỗi vi phạm nói trên, một cán bộ CSGT cho biết, sẽ cho ông H. thời gian bổ sung giấy tờ, mức xử phạt của ông H. khoảng 1 triệu đồng.

Sau gần 1 giờ thực hiện chuyên đề, tổ công tác đã phát hiện, xử lý nhiều phương tiện vi phạm.

Theo Phòng PC08, thời điểm trước Tết Nguyên đán, lượng phương tiện, hàng hóa lưu thông rất lớn. Việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm thường xuyên sẽ kéo giảm số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc chở hàng cồng kềnh, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui chơi dịp Tết.