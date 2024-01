CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM thường xuyên xảy ra ùn ứ cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, tình trạng trên xảy ra nhiều ở các tuyến cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố.

CSGT các quận, huyện, thành phố ngoài việc điều tiết giao thông cũng thực hiện nghiêm kiểm tra nồng độ cồn, ngăn tài xế sử dụng rượu bia lái xe gây tai nạn giao thông.

Kiểm tra cả ngày lẫn đêm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, thời điểm từ nay đến qua Tết Nguyên đán, việc kiểm tra nồng độ cồn được lực lượng CSGT toàn thành phố thực hiện nghiêm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Các ngày mùng 1, 2, 3 Tết CSGT vẫn sẽ xuống đường lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT - Công an TPHCM (PC08), cho biết Phòng CSGT đã có kế hoạch phối hợp cùng công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai quyết liệt kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán tất cả các ngày từ nay đến hết ngày 29/2 (20 tháng Giêng).

Một cán bộ CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn lắng nghe ý kiến tài xế vi phạm nồng độ cồn trên đường Điện Biên Phủ (Ảnh: An Huy).

Trong thời gian trên, CSGT sẽ bố trí quân số, thời gian, địa điểm hợp lý ở các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông, tuyến đường, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn có phục vụ rượu bia để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Việc kiểm tra của CSGT nhằm tuyên truyền, để người dân có ý thức chấp hành luật giao thông, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông cho bản thân mình và người tham gia giao thông.

Công an quận, huyện cùng cấp xã, phường sẽ phối hợp thành cụm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường của địa bàn, thậm chí là các hẻm nhỏ.

"CSGT thực hiện công tác tuần tra kiểm soát giao thông đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón tết bất kể ngày đêm. Người dân được an toàn khi vui xuân là niềm vui của các cán bộ chiến sĩ", Thượng tá Đoàn Văn Quới nói.

Bên cạnh đó, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, cũng cho biết dịp này, Phòng PC08 cũng đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TPHCM những kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn theo 3 cấp là thành phố, huyện và xã.

"Mục đích kiểm tra nồng độ cồn của CSGT nhằm kéo giảm tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu bia, chất kích thích. Đồng thời, nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh", ông Bình nói.

Triển khai 100% quân số

Trong 24 quận, huyện và TP Thủ Đức, quận 1 là khu trung tâm TPHCM. Đây là nơi tập trung tổ chức nhiều lễ hội, điểm du lịch thu hút hàng trăm nghìn lượt người đến xem bắn pháo hoa, du xuân dịp Tết.

Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại quận trung tâm cũng được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm, đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 cho biết, những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ thực hiện kiểm tra nồng độ cồn mỗi ngày theo chuyên đề trên địa bàn.

Các chiến sĩ Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định (Ảnh: An Huy).

CSGT sẽ làm xuyên suốt và không nghỉ Tết, tập trung kiểm tra các khu vực nhiều quán nhậu, dễ xảy ra tai nạn để ngăn ngừa, đảm bảo cho người dân du xuân an toàn.

Những ngày trước Tết, các cơ quan, công ty thường tổ chức những buổi tổng kết, tất niên…, đơn vị sẽ tập trung lực lượng trên các tuyến đường để kiểm tra, tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm việc đã uống rượu bia thì không lái xe.

"Tuyến đường nào có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đơn vị sẽ bố trí lực lượng kiểm tra ở đó, không quan trọng đường lớn hay nhỏ, miễn phù hợp, hiệu quả và an toàn", vị này nói.

Dịp này, CSGT quận 1 cũng phối hợp các lực lượng Công an TPHCM triển khai kiểm tra nồng độ cồn theo phương án liên hoàn để hạn chế người vi phạm né tránh chốt kiểm soát.

Theo lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1, mục đích của việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn. Khi sử dụng rượu bia, người dân không lái xe mới đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Giúp họ đi đến nơi, về đến chốn.

Thời gian qua, người lái xe ở trung tâm TPHCM đã ý thức cao trong chấp hành luật giao thông. Có những ngày lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát ngoài đường liên tục nhưng phát hiện rất ít người vi phạm.

"Tết là thời điểm CSGT triển khai quân số 100% bảo vệ cuộc sống người dân, để họ an toàn đón xuân. Mỗi chiến sĩ đều xem đó là nhiệm vụ thiêng liêng, hạnh phúc. Người dân an toàn thì nhiệm vụ của các chiến sĩ mới hoàn thành được", lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 chia sẻ.

Các chiến sĩ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô trong khu Công nghệ cao (Ảnh: An Huy).

Trước đó, ngày 29/1, Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc.

Tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đua xe trái phép…