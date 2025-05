CSGT ngăn chặn 32 thanh, thiếu niên tụ tập thi độ xe

Ngày 2/5, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị, lập biên bản xử phạt với 32 thanh, thiếu niên ở Yên Bái và Sơn La do có hành vi biểu diễn, thi độ xe gây mất an ninh trật tự.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, trong ngày 1/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Công an xã Bản Công, xã Hát Lìu, thị trấn Trạm Tấu phát hiện và ngăn chặn thành công nhóm 32 thanh, thiếu niên (độ tuổi từ 14 tới 20, cư trú tại huyện Trạm Tấu - Yên Bái và huyện Bắc Yên - Sơn La) điều khiển 32 mô tô.

Theo cảnh sát, nhóm người trên hẹn nhau tại đỉnh đèo Phình Hồ thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu để thi xem xe nào độ đẹp hơn.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt nhóm thanh, thiếu niên trên với các lỗi: Không đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; Tự ý thay đổi đặc tính của xe; Xe không gắn biển số; Không có giấy phép lái xe; Không có đăng ký xe; Giao xe cho người không đủ điều kiện...

Theo Nghị định 168/2024, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ bị xử phạt từ 8 tới 10 triệu đồng. Hành vi thay đổi kết cấu phương tiện đối với xe mô tô, gắn máy sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.