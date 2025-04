CSGT Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật

Chiều 26/4, Phòng CSGT Hà Nội thông tin, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ 20h ngày 27/4, tại cổng chính Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, diễn ra chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn".

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ chương trình nghệ thuật, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Từ 18h30 đến 22h30 ngày 27/4, hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Công viên Thống Nhất, đặc biệt trên tuyến Trần Nhân Tông (đoạn từ Lê Duẩn - Trần Nhân Tông đến Trần Nhân Tông - Nguyễn Đình Chiểu), Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn - Khâm Thiên đến Lê Duẩn - Đại Cồ Việt).

Đường Quang Trung (đoạn từ Quang Trung - Nguyễn Du đến Quang Trung - Trần Nhân Tông) và Trần Bình Trọng (đoạn từ Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông đến Trần Bình Trọng - Nguyễn Du).

CSGT cũng tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế như sau:

Các phương tiện từ đường Giải Phóng rẽ phải Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân hoặc Đại Cồ Việt - Phố Huế - Hàng Bài di chuyển về Trung tâm quận Hoàn Kiếm hoặc đến đường Giải Phóng rẽ trái Xã Đàn - Tôn Đức Thắng về quận Đống Đa, Ba Đình và ngược lại.

Theo cảnh sát, riêng tuyến Đại Cồ Việt qua hầm chui Kim Liên đi Xã Đàn và ngược lại lưu thông bình thường.

Các phương tiện từ khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm di chuyển theo tuyến Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng - Lê Duẩn đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Lê Duẩn chủ động di chuyển theo tuyến Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám về khu vực quận Đống Đa hoặc đến ngã 4 Lê Duẩn - Khâm Thiên rẽ phải Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa về quận Đống Đa.

Các phương tiện từ quận Đống Đa đi quận Ba Đình, Hoàn Kiếm chủ yếu di chuyển theo tuyến Tôn Đức Thắng - Chu Văn An về quận Ba Đình và ngược lại; hoặc Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học về quận Hoàn Kiếm.