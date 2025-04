Tham gia giao thông kiểu "tiết kiệm thời gian", nhiều người nhận phạt nặng

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sau một thời gian thực hiện Nghị định 168/2024, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng "nhờn" luật, một bộ phận nhỏ người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm luật giao thông, mặc dù chế tài xử phạt đã tăng nặng.

Hình ảnh người dân nghiêm chỉnh xếp hàng chờ đèn đỏ tại các ngã tư đã dần trở nên quen thuộc (Ảnh: Trần Thanh).

Nhiều lý do để biện minh cho vi phạm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 21/4, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) xử lý các hành vi vi phạm giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội). Đây được xem là một trong những nút giao đông đúc bậc nhất của thủ đô.

Vào giờ cao điểm tại nút giao này xuất hiện nhiều người điều khiển xe máy cố tình leo lên vỉa hè, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều bất chấp quy định để tiết kiệm thời gian khi giao thông trở nên đông đúc.

Ngã Tư Sở được xem là một trong những nút giao đông đúc bậc nhất của thủ đô (Ảnh: Trần Thanh).

Tại đây, 4 chiến sĩ cảnh sát giao thông được phân công làm nhiệm vụ tại các hướng. Nhiều phương tiện vi phạm đã bị cảnh sát dừng xe xử lý.

Lúc 7h ngày 21/4, cảnh sát dừng xe máy của em N.D.H. (22 tuổi, trú tại quận Đống Đa, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) đi hướng Trường Chinh - Ngã Tư Sở do vượt đèn đỏ.

Em H. vượt đèn đỏ và bị cảnh sát lập biên bản xử phạt (Ảnh: Trần Thanh).

Em H. thừa nhận vi phạm và được hướng dẫn vào chốt lập biên bản. Khi được thông báo hành vi này sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng thay vì 800.000-1.000.000 đồng như trước, nam sinh viên buồn bã và nói "số tiền này bằng cả tháng chi tiêu mà bố mẹ em gửi cho".

Tài xế cho biết do sáng sớm đi học vội, không để ý tín hiệu đèn nên đã trót vi phạm. "Em cũng chưa nắm được mức xử phạt mới, em tưởng hành vi này chỉ bị phạt khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền 4-6 triệu đồng với em là rất lớn, do lúc đó có một số người đi trước nên em chạy theo và vi phạm", em H. hối hận khi nói về vi phạm của bản thân.

Khoảng 10 phút sau, một tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường Trường Chinh phát hiện 2 trường hợp xe máy đi lên vỉa hè nên đã yêu cầu các tài xế dừng xe xử lý.

Nhiều trường hợp đi lên vỉa hè để tránh tắc đường sáng 21/4 (Ảnh: Trần Thanh).

Tại đây, cả 2 tài xế xe máy đều lấy lý do "đường tắc nên phải leo lên vỉa hè để kịp giờ làm". Khi được tổ công tác thông báo mức tiền phạt, cả 2 lái xe đều ngỡ ngàng và lo lắng vì số tiền phạt quá cao.

"Em không nghĩ là sẽ bị phạt cao như vậy, em là sinh viên, hôm nay đường tắc quá nên em mới vi phạm, bản thân em cũng chưa nắm được các quy định và mức phạt mới", em L.V.H. (21 tuổi, quê Thanh Hóa) nói khi bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng.

Em L.V.H. đi lên vỉa hè và bị cảnh sát giao thông xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

Phát hiện một xe máy biển Hà Nội do cô gái điều khiển đứng chờ đèn đỏ ở sau vạch kẻ đường, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh kiểm tra. Người này biện minh rằng, hàng ngày đi đến nút giao trong giờ cao điểm đều được cảnh sát giao thông hướng dẫn đi quá vạch kẻ đường một đoạn để chờ đèn đỏ.

Cảnh sát giao thông giải thích khi có cảnh sát thì hiệu lệnh của cảnh sát sẽ có giá trị cao hơn đèn tín hiệu. Thời điểm phát hiện vi phạm không có cảnh sát phân luồng nên người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn giao thông.

Xử lý nghiêm tình trạng "nhờn" luật

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), cho biết, để đảm bảo triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định số 168/2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1.

Theo Đại tá Nhật, các lỗi được tăng mạnh mức xử lý là các hành vi có tính cố ý, là nguồn nguy hiểm cao độ và là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, việc cần thiết phải tăng mức xử phạt đủ mạnh nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa.

Đại tá Nhật cho biết, bên cạnh việc tăng mức xử phạt, cơ quan chức năng còn quy định hình thức xử phạt đó là trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo đó, tùy theo tính chất vi phạm, các lái xe sẽ bị trừ tối thiểu là 2 điểm và tối đa là 10 điểm đối với mỗi hành vi vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168/2024, việc xử phạt đã giảm 31,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một bộ phận nhỏ người tham gia giao thông nhờn luật.

Tại Nghị định 168/2024, bên cạnh việc tăng mức xử phạt, cơ quan chức năng còn quy định hình thức xử phạt đó là trừ điểm giấy phép lái xe (Ảnh: Trần Thanh).

Để chấn chỉnh, hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

"Việc xử lý vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ đó tạo lập và hình thành văn hóa tham gia giao thông văn minh, hiện đại và an toàn", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Nguyễn Đức Linh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, thừa nhận mặc dù mức xử phạt tại Nghị định 168 đã tăng cao, tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

"Quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quản lý, chúng tôi vẫn phát hiện và xử lý các trường hợp vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và đi lên vỉa hè. Đây là một số hành vi vi phạm do ý thức người dân chưa cao, hình thành do thói quen xấu với nhiều lý do như: tiện, quen, thấy người khác vi phạm nên cũng vi phạm theo...", Đại úy Linh nói.

Để xử lý nghiêm tình trạng nhờn luật, theo vị Đại úy cảnh sát giao thông, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn và ùn tắc giao thông như: Đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay lạng lách, đánh võng...