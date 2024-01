CSGT Hà Nội dẫn hơn 800 đoàn nguyên thủ, khách quốc tế trong năm 2023

Sáng 12/1, tại Phòng CSGT Công an TP Hà Nội diễn ra lễ tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024, của lực lượng CSGT Công an thủ đô.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, trong năm 2023, đơn vị đã tham mưu UBND TP, công an thành phố ban hành kế hoạch về xây dựng và phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông".

Dàn siêu mô tô Honda Goldwing 2023 mà Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sử dụng để dẫn đoàn nguyên thủ, khách quốc tế tới thăm Việt Nam (Ảnh: Trần Thanh).

Qua đó, trang mạng xã hội Zalo của Phòng CSGT Hà Nội đã tiếp nhận hơn 4.400 tin phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông; qua kiểm tra, xác minh đã xử lý 287 trường hợp.

Ngoài ra, Phòng CSGT Hà Nội đã tổ chức dẫn 811 đoàn các nguyên thủ, lãnh đạo, khách quốc tế, các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trong năm 2023, lực lượng CSGT, trật tự, cơ động công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 300.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt gần 600 tỷ đồng; tạm giữ hơn 80.000 phương tiện; tước hơn 55.000 giấy phép lái xe.

"Trong đó, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 73.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ là gần 11.000 trường hợp, vi phạm quá khổ, quá tải cơi nới thành, thùng là hơn 11.000 trường hợp.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn một tài xế ô tô trong đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 23 vụ việc, 32 phương tiện tàu thủy, 84 đối tượng liên quan về hành vi khai thác cát trái phép", đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin.

Cũng theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị đã đăng ký mới hơn 230.000 phương tiện; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 8 triệu phương tiện.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, các đơn vị thuộc phòng đã phát hiện 121 vụ, bắt giữ 136 đối tượng; các tổ công tác 141 phát hiện 770 vụ, 876 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra, giải quyết.

Bên cạnh đó, các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra đã bắt giữ hơn 1.800 phương tiện, hơn 1.900 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự công cộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đánh giá cao những thành tích mà Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đạt được.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Tiến).

Theo Thiếu tướng Ky, trong năm qua, công tác tuyên truyền của phòng đã có những đổi mới, sáng tạo. Cụ thể là việc xây dựng trang Zalo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

"Phong trào này bước đầu đã được lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố đánh giá cao, bước đầu thu hút nhân dân tích cực tham gia", Thiếu tướng Ky nói.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, những thành tích, kết quả trên đã góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, ùn tắc giao thông đã được kiềm chế, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, Thiếu tướng Ky còn nêu ra những tồn tại, hạn chế nhất định như tình hình tai nạn giao thông tuy giảm so với năm 2022 nhưng việc giảm chưa bền vững; số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng còn ở mức cao; tình trạng ùn ứ giao thông vẫn diễn biến phức tạp...