CSGT dùng xe đặc chủng chở nữ sinh về nhà lấy giấy tờ thi

Ngày 28/6, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận, một cán bộ của Đội CSGT Công an huyện này vừa hỗ trợ đưa một thí sinh về nhà lấy giấy tờ bị quên và quay lại kịp thời để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nữ sinh được CSGT hỗ trợ về nhà lấy giấy tờ thi kịp thời (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sáng cùng ngày, tại điểm thi Trường THPT Phan Đăng Lưu, phát hiện nữ sinh lúng lúng, lo lắng trước cổng trường, Thiếu tá Nguyễn Anh Kiên (Đội phó Đội CSGT Công an huyện Krông Búk) đã đến hỏi thăm. Biết được nữ sinh quên giấy tờ thi và không kịp quay về lấy vì nhà quá xa, Thiếu tá Kiên lập tức đưa nữ sinh lên xe đặc chủng của đơn vị để về nhà lấy giấy tờ.

Thiếu tá Kiên chia sẻ, nhà của nữ sinh cách trường khoảng 15km, do đó để kịp giờ thi chỉ còn khoảng 15 phút, ngoài việc chở em này về nhà, anh có trao đổi đề nghị em gọi điện thoại cho phụ huynh mang giấy tờ ra đứng chờ sẵn ở đường.

Với sự hỗ trợ của CSGT nữ sinh đã quay lại điểm thi đúng giờ, kịp tham dự kỳ thi (Ảnh: Cắt từ clip).

"Rất may khi tôi chở nữ sinh quay lại điểm thi vẫn kịp giờ để vào phòng thi. Thấy nụ cười tươi của nữ sinh tôi cảm thấy rất vui, ấm lòng khi em ấy không bị bỏ lỡ kỳ thi quan trọng của cuộc đời", Thiếu tá Kiên chia sẻ.

Trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Công an huyện Krong Bú đã chỉ đạo các tổ công tác của công an huyện trong đó nòng cốt là lực lượng CSGT đảm bảo giao thông thông suốt, sẵn sàng hỗ trợ việc đi lại di chuyển của các thí sinh, đảm bảo an toàn tại các điểm thi.

Lực lượng CSGT Công an huyện Krông Búk đảm bảo an toàn trật tự tại các điểm thi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Đắk Lắk có gần 21.000 thí sinh đăng ký dự thi với 33 điểm thi chính thức tại các huyện, thị xã, thành phố và có 37 điểm thi dự phòng.