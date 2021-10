Công ty trúng mỏ cát giá "khủng" gần 3.000 tỷ bất ngờ… xin lại tiền cọc

Dân trí Công ty trúng thầu quyền khai thác mỏ cát sông với giá "khủng" gần 3.000 tỷ đồng ở An Giang bất ngờ ra "yêu sách" xin lại tiền cọc nếu An Giang không cho giãn thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngày 21/10, Thông tin từ Sở TN-MT tỉnh An Giang cho biết, Sở này đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang gửi thông báo đến công ty T-S.Home đề nghị nộp tiền trúng giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

Khi đơn vị trúng quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính sau khi trúng quyền khai thác mỏ cát, Sở TN-MT cáo báo UBND tỉnh An Giang đề xuất hủy kết quả đấu giá mỏ cát trên sông Tiền (Ảnh: Nguyễn Hành)

Theo Sở TN-MT An Giang, với số tiền trúng đấu giá quyền khai thác cát lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, Công ty T-S. Home phải nộp hơn 140 tỷ đồng trước khi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Với số tiền còn lại, công ty sẽ nộp trong 4 năm, mỗi năm phải nộp số tiền tạm tính là hơn 667 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phía công ty lại đề xuất cho nộp tiền trúng đấu giá lần đầu là 50 tỷ đồng trước khi cấp phép khai thác và số tiền hơn 90 tỷ đồng sẽ được nộp trong năm khai thác đầu tiên.

Trong trường hợp UBND tỉnh không chấp thuận đề xuất này, Công ty T-S.Home xin nhận lại tiền đặt cọc sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá tại khu mỏ cát.

Với những lý do trên, Sở TN-MT An Giang đã đề xuất UBND tỉnh hủy kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát sông trên sông Tiền đối với Công ty T-S.Home. Đồng thời yêu cầu công ty này phải trả lại chi phí tổ chức đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang với số tiền 330 triệu đồng trước khi được nhận lại tiền đặt cọc là hơn 747 triệu đồng.

Một người dân An Giang cho rằng, khi tổ chức đấu giá lại quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền, ngành chức năng cần đánh giá lại giá trị mỏ cát, nâng giá khởi điểm cũng như ràng buộc trách nhiệm tài chính của đơn vị tham gia đấu giá nhiều hơn. Làm vậy để tránh trường hợp trúng quyền khai thác cát rồi sau đó "bỏ của chạy lấy người", làm tốn công sức và thời gian của các ngành chức năng đứng ra tổ chức buổi đấu giá.

Người dân sống gần khu vực mỏ cát Bình Phước Xuân lo lắng tình trạng nhà của, vườn cây của họ bị sạt lở nếu DN đến khai thác mà thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của ngành chức năng (Ảnh: Nguyễn Hành).

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 26/3, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát trên sông Tiền (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) và mỏ cát trên sông Hậu (thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân).

Mỏ Bình Phước Xuân có trữ lượng dự kiến khai thác hơn 2,3 triệu m3, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá trải qua 45 vòng, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 1.951%, tạm tính là 2.811 tỷ đồng, tăng 390 lần. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH TM&DV T-S. Home trụ sở tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại pháp nhân này vẫn chưa chứng minh năng lực tài chính và nộp tiền trúng đấu giá lần đầu. Do đó, Sở TN-MT đề xuất với UBND tỉnh An Giang hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông Tiền.

