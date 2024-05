Công ty tập kết 167.000m3 đá tại cảng quân sự từng có nhiều tai tiếng

Công ty TNHH Lý Tuấn có trụ sở tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp này nổi lên với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác khoáng sản.

Ngày 24/4, Công ty TNHH Lý Tuấn thuê tàu kéo và sà lan chở đá hộc từ cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) ra đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thi công đê chắn sóng. Sau đó, tàu kéo và sà lan gặp nạn cách Lý Sơn khoảng 5km khiến 4 người chết, 5 người được cho là mất tích.

Điều đáng nói, việc Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển đá dư thừa trong quá trình thi công dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 ra cảng Kỳ Hà được xác định là trái phép.

Khối lượng đá được Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển trái phép ra tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà (Ảnh: Bình An).

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH Lý Tuấn tập kết khoảng 189.900m3 đá tại kho bãi của cảng quân sự Kỳ Hà.

Trong đó, trên 22.000m3 có hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, 167.000m3 đá còn lại không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc.

Công ty TNHH Lý Tuấn thừa nhận, khối lượng đá này phát sinh trong quá trình thi công dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Năm 2021, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất ký hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển đá ra ngoài dự án. Hai bên thống nhất tập kết tại bãi Phi Long (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Từ tháng 3/2023 đến nay, Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển trái phép hơn 167.000m3 đá từ bãi Phi Long đến tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà. Mục đích của công ty nhằm bán lại cho khách hàng ở Đà Nẵng.

Công an Quảng Nam xác định, khối lượng đá này thuộc quyền quản lý của nhà nước. Mặc dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty TNHH Lý Tuấn tự ý vận chuyển đá đến tập kết tại cảng quân sự Kỳ Hà với mục đích để bán cho khách hàng là trái quy định của pháp luật.

Do nguồn gốc đá và 2 doanh nghiệp liên quan thuộc tỉnh Quảng Ngãi, do đó Công an tỉnh Quảng Nam chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 15/5, ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh này đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, báo cáo.

"UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo. Trên cơ sở đó UBND tỉnh mới có hướng xử lý tiếp theo", ông Việt thông tin.

Năm 2022, người của Công ty TNHH Lý Tuấn từng có hành vi "giam lỏng" phóng viên. Sau đó, doanh nghiệp này còn bị phát hiện sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo đó, tháng 9/2022, nhóm phóng viên thường trú tại Quảng Ngãi tác nghiệp, xác minh thông tin phản ánh của người dân liên quan đến mỏ đất Dông Cây Dừa của Công ty TNHH Lý Tuấn.

Khi nhóm phóng viên đến gần mỏ đất Dông Cây Dừa tác nghiệp đã bị người của công ty này cản trở. Hai xe tải của Công ty TNHH Lý Tuấn đổ đất chặn xe của phóng viên suốt nhiều giờ.

Khi lực lượng chức năng can thiệp, người của Công ty TNHH Lý Tuấn mới dọn các ụ đất cho xe phóng viên rời đi.

Đến tháng 12/2022, qua thanh tra hoạt động khai thác đất tại mỏ Dông Cây Dừa, tỉnh Quảng Ngãi xác định Công ty TNHH Lý Tuấn có hàng loạt sai phạm.

Công ty này bị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính tổng số tiền là 917 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khai thác 10 tháng.