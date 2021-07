Công an vào cuộc vụ nguyên phó chủ tịch huyện ném sầu riêng

Dân trí Liên quan đến vụ việc mâu thuẫn khiến nguyên Phó Chủ tịch huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) ném quả sầu riêng vào mặt nam nhân viên cây xăng, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh.

Video ghi lại mâu thuẫn tại cây xăng giữa vị khách và nhân viên bán xăng (Video: Trích xuất camera cây xăng)

Chiều 29/7, một lãnh đạo UBND xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an xã làm rõ vụ việc mâu thuẫn xảy ra tại cây xăng trên địa bàn vào những ngày vừa qua gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh người đàn ông ném quả sầu riêng vào mặt nam nhân viên cây xăng (Ảnh: Trích xuất camera).

Một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột xác nhận, đơn vị đã yêu cầu Công an xã Ea Tu chuyển hồ sơ vụ việc mâu thuẫn đánh nhau tại cây xăng lên Cơ quan điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột để tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước đó, chiều 28/7, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc mâu thuẫn của một khách hàng đến đổ xăng và nhân viên cây xăng. Đỉnh điểm, vị khách hàng này còn dùng quả sầu riêng ném thẳng vào mặt nam nhân viên cây xăng và bị nam nhân viên này đánh lại.

Qua xác minh, vị khách hàng ném sầu riêng này là ông Trần Đức Lanh - nguyên Phó Chủ tịch huyện Krông Pắk và vụ việc xảy ra tại cây xăng km12 (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) vào trưa 27/7.

Sau sự việc, nam nhân viên cây xăng là anh Nguyễn Như Ngọc đã làm đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh về vụ việc.

Gương mặt nam nhân viên cây xăng sau khi bị ném sầu riêng vào mặt (Ảnh: NVCC).

Qua trao đổi, anh Ngọc cho biết, mâu thuẫn chủ yếu vụ việc là do anh thấy khách hàng đeo khẩu trang nhưng kéo xuống dưới để lộ mũi và miệng nên anh có nhắc nhở.

Tuy nhiên, vị khách đã có lời lẽ xúc phạm anh Ngọc nên đôi bên lời qua tiếng lại. Sau đó, vị này dùng quả sầu riêng ném vào người anh nhưng không trúng và lại tiếp tục nhặt quả sầu riêng ném vào mặt anh. Do quá tức giận, không kiềm chế được nên anh có đánh lại vài cái và được đồng nghiệp can ngăn.

Còn theo ông Trần Đức Lanh, vào trưa 27/7, ông đi mua xăng vào can nhựa để về phát cỏ nhưng có thể do ông đổ nhiều lần nên nhân viên có cáu gắt. Riêng việc đeo khẩu trang, ông cho rằng mình đã đeo khẩu trang đúng quy định nên không phải nhắc nữa.

Ông Lanh lý giải, một phần do anh Ngọc có lời lẽ không hay, có đánh ông nên ông nổi giận, ném sầu riêng vào người nhân viên cây xăng này. Sau đó, ông Lanh bị nhân viên này đánh lại nhưng bản thân không bị thương tích gì.

Ông Lãnh cũng cảm thấy bản thân có phần nóng nảy trong ứng xử lúc giao tiếp và hiện rất mệt mỏi về vụ việc này.

Thúy Diễm