Công an vào cuộc vụ đấu giá mỏ cát từ 1,2 tỷ lên 373 tỷ đồng ở Quảng Nam

Chiều 19/10, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an đã vào cuộc điều tra vụ đấu giá mỏ cát từ 1,2 tỷ đồng lên gần 373 tỷ đồng ở thị xã Điện Bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, vụ đấu giá này cơ quan công an nhận thấy không bảo đảm. Do đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan buổi đấu giá mỏ cát ĐB2B ở xã Điện Thọ để cơ quan chức năng điều tra, nếu phát hiện vụ đấu giá sai phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ rà soát năng lực tài chính của công ty trúng đấu giá; nếu việc đấu giá xong không thực hiện được sẽ gây tốn kém cho các bên liên quan.

Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra vụ mỏ cát giá khởi điểm 1,2 tỷ đồng đấu giá lên đến gần 373 tỷ đồng (Ảnh: Bình An).

Trong ngày 19/10, ông Bùi Ngọc Ảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Nam đã ký văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo về vụ đấu giá mỏ cát nêu trên.

Theo Sở TN&MT Quảng Nam, qua nội dung báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, đơn vị này nhận thấy cuộc đấu giá kéo dài và mức trúng đấu giá cao bất thường. Trong khi đó, hiện nay và trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh này thiếu vật liệu cát phục vụ xây dựng các công trình.

Để tránh trường hợp đơn vị trúng đấu giá cố tình kéo dài việc thực hiện hồ sơ, thủ tục hoặc không thực hiện hồ sơ, thủ tục cấp phép, cũng như giá vật liệu cát cao bất thường, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Đồng thời giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở có liên quan, UBND thị xã Điện Bàn rà soát hồ sơ, thủ tục, quy trình liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B, trong đó có vấn đề năng lực tài chính của đơn vị trúng đấu giá.

Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh xem xét điều tra nếu các đơn vị tham gia đấu giá có dấu hiệu thao túng thị trường, đẩy giá vật liệu cát trên địa bàn cao bất thường hoặc làm khan hiếm vật liệu cát, ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng các công trình.

Trước đó, sáng 18/10, UBND thị xã Điện Bàn và Công ty đấu giá Hợp Danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B trên địa bàn xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Điểm mỏ này có diện tích hơn 6ha, trữ lượng theo kế hoạch được phê duyệt gần 160.000m3.

Mức giá khởi điểm được đưa ra hơn 1,2 tỷ đồng, trải qua hơn 20 giờ, với 200 vòng đấu, đến hơn 4h ngày 19/10, cuộc đấu giá mỏ cát mới kết thúc với số tiền chốt phiên lên tới gần 373 tỷ đồng.