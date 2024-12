Chiều 24/12, lãnh đạo UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra vụ nổ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã này.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Vụ nổ lớn xảy ra tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo lãnh đạo UBND xã Châu Hạnh, hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ nổ.

"Sự việc xảy ra là điều đáng tiếc và đau lòng cho người dân chúng tôi. Còn người đàn ông bị thương hiện đã bình phục", vị lãnh đạo chia sẻ.

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu và được xác nhận rằng vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23/12, tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nhà ông H.. Khi người dân chạy đến hiện trường, họ phát hiện 2 người đàn ông đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Một người được tìm thấy ngoài vườn, người còn lại nằm trong nhà.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là anh L.V.T. (SN 1999, trú tại bản Thuận Lập) và L.V.S. (SN 1997, trú tại bản Kẻ Bọn), đều thuộc xã Châu Hạnh.

Vụ nổ đã khiến ông H., chủ nhà, bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau vụ nổ.

Chị N.T.C.A., một người dân địa phương, chia sẻ: "Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi nghe một tiếng nổ lớn từ nhà ông H. ở bản Kẻ Bọn. Sau tiếng nổ, khói bốc lên nghi ngút, mái tôn bay tung tóe, tường nhà nứt toác, sụp đổ...".

Được biết, trong số 2 người tử vong, anh L.V.S. là con của chủ nhà nơi xảy ra vụ nổ, còn anh L.V.T. là bạn của anh S.. Gia đình anh T. thuộc diện hộ nghèo, mới cưới vợ và có con nhỏ.