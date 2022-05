Công an truy tìm Diễm My, người mẹ bật khóc: "Đó là hy vọng cuối cùng"

Võ Thị Diễm My - cô gái mất tích đầy bí ẩn.

Một chiều tháng 5/2022, tiếp đón phóng viên tại ngôi nhà riêng ở quận Bình Tân (TPHCM), bà Đoàn Thị Tuyết Mai không khỏi nghẹn ngào khi nhận thông báo về quyết định truy tìm Diễm My của Công an tỉnh Long An. Nhớ lại quãng thời gian hai năm trời ròng rã, chưa bao giờ bà ngừng hy vọng được gặp lại con.

"Giờ đây, tôi chỉ mong rằng lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ tìm ra con bé. Bởi tôi biết ngoài công an không ai có thể giúp đỡ gia đình thêm được nữa...", bà Mai nói.

"Nếu tôi mất đi sẽ không gặp được con"

Kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà Mai nói năm 2019, Diễm My tình cờ quen biết bà Cao Thị Cúc và một số người cư ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi Thiền am bên bờ vũ trụ). Sau đó, những người này thường xuyên gọi điện cho Diễm My, rủ về Tịnh thất Bồng Lai để học giáo lý 3 ngày trong tuần.

Bà Tuyết Mai nghẹn ngào khi nhớ lại hai năm ròng rã tìm tung tích con gái.

Từ khi Diễm My "kết giao" Tịnh thất Bồng Lai, người mẹ đã cảm nhận được nhiều sự bất thường. "Con bé tin vào những điều viển vông, bỏ cả chuyến du học mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. My nói rằng tại đó có những chú tiểu hát hay, toàn người tài năng… Khi My tu tập đắc đạo, sẽ dẫn mẹ theo. Tôi không thể nhận ra con bé nữa, nó thay đổi hoàn toàn", bà Mai lắc đầu ngao ngán.

Diễm My không ít lần bỏ nhà để được đi "tu tập". Và đỉnh điểm là vào tháng 6/2020, bà Mai dẫn con gái đến một trường Đại học để làm thủ tục, Diễm My đã vuột tay mẹ rồi bỏ chạy. Kể từ đó, thông tin về Diễm My cứ mờ dần, gia đình không hề biết tung tích con ở đâu...

"Tôi không đong đếm được bao nhiêu công sức, tiền bạc để đi tìm Diễm My. Người ta nói con ở Bến Tre, Châu Đốc, Vũng Tàu, Bình Dương... chỗ nào tôi cũng đi, dù hy vọng nhỏ nhất. Tôi thuê người tìm, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhưng vẫn không có thông tin gì. Có lúc tôi bất lực, mệt mỏi lắm chứ. Tôi bệnh và nằm cả tháng trời. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình mất đi sẽ không gặp được My nữa. Tôi phải đi tìm con, tôi buộc mình phải khỏe mạnh!", bà Mai nghẹn ngào chia sẻ.

"Chỉ cần con được bình an"

Nhắc chuyện gia đình, bà Mai cho biết, vợ chồng có hai đứa con, Diễm My là chị, dưới có một em trai, cả nhà chung sống rất hạnh phúc. Kể từ khi My mất tích, em trai My suy sụp tinh thần, được cha mẹ động viên, em mới cố gắng thi đỗ đại học. Giờ đây, căn nhà khang trang ấy thiếu vắng bóng hình một thành viên...

"My là người con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Thế mà lần cuối cùng về nhà, tôi thấy con khang khác. Nó cần tiền hơn, thường xuyên xin tiền mẹ. Tôi có tạo cho con việc làm ở công ty gia đình và trả lương hằng tháng. Trước đó, My chẳng bao giờ xin tiền mẹ vì chúng tôi đã lo cho con khá đầy đủ. Lúc My bỏ đi, con bé có khoảng 40 triệu đồng", bà Mai tâm sự.

"Mẹ rất nhớ con, thương con và chờ con trở về" - bà Mai nói.

Một lần khi xem đoạn clip trên YouTube, bà thấy Diễm My nói về cha mẹ với nhiều lời lẽ chưa đúng, bà vô cùng bất ngờ, xót xa. Suốt thời gian qua, động lực duy nhất tìm kiếm con là tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ. Trên hành trình đó, có những lúc bà Mai thất vọng, buồn bã, bế tắc.

Không chỉ nghe ngóng thông tin tích cực, người mẹ cũng nhiều lần tiếp nhận dư luận từ cộng đồng mạng xã hội về những rủi ro, tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Diễm My. Những lúc ấy, bà Mai phải tự trấn an, xóa tan suy nghĩ tiêu cực mà tiếp tục con đường tìm kiếm...

Lần gần nhất, vợ chồng bà Mai nhận được tin báo của ai đó với nội dung: "Đã tìm được Diễm My". Tuy nhiên, khi gọi lại thì phát hiện chỉ là tin giả, cái cảm giác lóe tia hy vọng rồi vụt tắt khiến người mẹ vô cùng hụt hẫng.

"Hai năm, đau lòng nhiều lắm chứ, nhưng giờ tôi chẳng biết làm sao thêm nữa. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn mong ngóng con từng ngày, chưa bao giờ nguôi hy vọng. Tôi muốn nói với con rằng, mẹ Mai rất nhớ con, thương con và chờ con trở về. Con chỉ là nạn nhân, nếu con có sai thì con làm lại. Gia đình lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón con trở về, chỉ cần con được bình an...

Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, tôi mong có thể nhận được câu trả lời rằng Diễm My bây giờ ở đâu, sinh sống như thế nào. Bởi họ là hy vọng cuối cùng trên con đường tìm kiếm con gái của tôi", bà Mai bật khóc.