Công an TPHCM nói về tính khả thi của trực thăng chữa cháy nhà cao tầng

Ngày 15/10, Công an TPHCM tổ chức hội thảo "Tính khả thi và thực tiễn thi hành chính sách đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 8". Trong đó, có 2 dự án luật dự kiến được thông qua là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dữ liệu.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu quan tâm đến dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, cho rằng, đặc điểm TPHCM là nhà cao tầng và đặt ra vấn đề về chữa cháy.

"Tòa nhà cao mấy trăm mét nếu cháy thì ai chịu trách nhiệm, rồi có phương tiện nào lên trên đó chữa cháy không? Có cách thức nào mà hiện nay chúng ta chưa được trang bị, đáp ứng không? Ví dụ như nhà cao tầng, có nhu cầu cần trực thăng, cái này mình có không, có định đưa vào Luật không?", ông Nhân đặt nhiều câu hỏi.

Đại tá Huỳnh Thanh Tâm thông tin tại hội thảo (Ảnh: Thuận Thiên).

Trả lời vấn đề này, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM (PC07), cho biết, hiện thành phố có hơn 2.000 nhà cao 10 tầng trở lên và có tòa nhà cao nhất Việt Nam là 81 tầng. Các tiêu chuẩn, quy định đảm bảo an toàn PCCC nhà cao tầng tại TPHCM rất chặt chẽ, được đặt lên hàng đầu.

Về việc trang bị trực thăng, theo Trưởng phòng PC07 là cần thiết, không những trong việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mà cả khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

"Tuy nhiên, việc trang bị trực thăng chủ yếu phục vụ cứu nạn, cứu hộ, chứ để chữa cháy nhà cao tầng thì chưa phù hợp và hiệu quả. Với đặc điểm TPHCM, các nhà cao tầng cũng chưa quy định, chưa thực hiện, lắp đặt xây dựng, bố trí bãi trực thăng", Đại tá Tâm nói.

Về tình hình mua bán người, Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02), cho biết, thời gian qua công an thành phố, sở ngành tập trung quyết liệt xử lý vấn đề mua bán người khi loại tội phạm này diễn biến phức tạp.

Với tội phạm mua bán người nội địa, các đối tượng lợi dụng khó khăn của các sản phụ ngại nuôi con, bị lầm lỡ rồi thông qua hội nhóm trên mạng xã hội nhận con nuôi và có gửi tiền 15-20 triệu đồng. Sau đó, họ rao bán đứa trẻ, cấu kết đồng bọn để giả mạo giấy tờ làm đăng ký khai sinh, hợp thức hóa đứa trẻ. Có tình trạng, các đối tượng mua trẻ để trốn thi hành án. Đầu năm đến nay, Phòng PC02 đã khởi tố 17 bị can, giải cứu 52 trẻ sơ sinh.

Với tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, theo Phó trưởng Phòng PC02, đa phần do các nạn nhân buông thả, lười lao động bị các đối tượng đưa vào cơ sở karaoke, massage, ép vay tiền với lãi suất cao. Ở hình thức này, Công an TPHCM đã khởi tố một vụ, sáu bị can hồi năm 2023.

Thượng tá Lê Duy Sâm thông tin về tình hình mua bán người (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngoài ra, tình trạng mua bán người ra nước ngoài diễn ra thường xuyên hơn. Các đối tượng dùng chiêu thức tuyển việc nhẹ lương cao, đưa nạn nhân ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch hoặc chính ngạch, vào làm việc tại sòng bài, karaoke, lừa đảo trực tuyến. Trường hợp làm việc không hiệu quả sẽ bị bán qua công ty khác, nếu nạn nhân muốn về thì bỏ ra 3.000-5.000 USD để chuộc.

Ngoài ra, Phó trưởng Phòng PC02 cũng nêu lên một loại tội phạm mới là bắt cóc trẻ em với mục đích khiêu dâm. Cụ thể, các đối tượng cấu kết với người nước ngoài để thực hiện, quay video. Vụ việc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ là điển hình và được Công an TPHCM triệt phá, sau đó thông tin cho phía lực lượng chức năng bên Mỹ, xử lý đối tượng liên quan.

Để giải quyết tình trạng mua bán người, Thượng tá Sâm cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền phương thức thủ đoạn tội phạm. Các cặp vợ chồng hiếm muộn có nhu cầu xin con nuôi nên liên hệ cơ quan chức năng để được giao nhận con nuôi đúng quy định pháp luật.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho ý kiến về dự án Luật Dữ liệu. Những ý kiến cơ bản làm rõ mục đích của việc xây dựng Dự án Luật trên nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc lưu trữ, khai thác, chia sẻ và đồng bộ hóa dữ liệu.