Công an TPHCM nói gì về nhiều vụ tử vong do truy bắt cướp?

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 5/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, thời gian qua ghi nhận một số trường hợp nạn nhân tử vong do truy đuổi cướp. Dù lực lượng công an đã dự báo trước tình hình an ninh trật tự sẽ có diễn biến phức tạp, nhưng những vụ việc đáng tiếc này vẫn xuất hiện.

"Qua những vụ việc đáng tiếc, chúng tôi tiếp tục đề nghị người dân bình tĩnh, đặt yếu tố an toàn cho bản thân lên hàng đầu. Người dân có thể truy đuổi nhưng chỉ tri hô, ghi nhận đặc điểm nhận dạng của đối tượng, tránh đối mặt trực diện để không gặp tình huống nguy hiểm", đại diện Công an TPHCM chia sẻ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Q.H.).

Công an TPHCM đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM và toàn thể người dân cùng tham gia phòng, chống tội phạm. Đồng thời triển khai lực lượng cảnh sát hình sự, đặc nhiệm tại các cấp để thành lập tổ tuần tra, kiểm soát ở một số địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện và xử lý băng nhóm tiêu thụ, sử dụng tài sản phạm tội mà có.

Lực lượng chức năng tại địa phương cần thường xuyên kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện như cầm đồ, độ, chế xe, cơ sở kinh doanh nghi vấn tiêu thụ tài sản phạm tội. Những trường hợp mới ra tù, được đặc xá, thanh thiếu niên chậm tiến sẽ được tập trung quản lý.

Thời gian tới, Công an TPHCM cũng triển khai ứng dụng, hệ thống quan sát từ xa tại trung tâm chỉ huy nhằm phục vụ điều tra, truy vết tội phạm.

Nhiều vụ tử vong vì truy đuổi cướp xảy ra tại TPHCM thời gian qua (Ảnh:: H.T.).

Như Dân trí thông tin, tối 27/4, anh Đ. điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, cướp giật điện thoại. Nạn nhân lái xe đuổi theo tốc độ cao, không may xảy ra tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Trước đó, rạng sáng 21/4, nữ sinh N.T.V. lái xe máy trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) thì va chạm xe máy tự chế đang băng qua đường. Cú va chạm mạnh khiến V. tử vong tại chỗ, 2 xe hư hỏng nặng. Sau tai nạn, mạng xã hội xuất hiện thông tin nữ sinh bị cướp giật điện thoại nên truy đuổi theo và xảy ra vụ việc đau lòng.