Công an TPHCM nêu khó khăn khi tìm nữ sinh "mất tích"

Thời gian qua, tại TPHCM xảy ra một số vụ gia đình mất liên lạc với con. Gần nhất, vụ nữ sinh ở quận 8 không liên lạc với gia đình nhiều ngày sau khi nhận tiền từ người lạ khiến dư luận quan tâm.

Tại buổi họp báo chiều 18/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM, cho biết, trong 4 vụ gia đình mất liên lạc với con gần nhất, cơ quan chức năng xác định chưa có dấu hiệu tội phạm. Mặt khác, những nữ sinh này chưa được coi là mất tích.

"Theo khoản 1, điều 68 của Bộ luật Dân sự, người được coi là mất tích khi biệt tích 2 năm trở lên dù áp dụng các biện pháp tìm kiếm. Những vụ việc vừa qua chỉ có thể coi là mất liên lạc với gia đình", ông Lê Mạnh Hà phân tích.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: H.Q.).

Đại diện Công an TPHCM thông tin thêm, qua 4 vụ báo chí đưa tin "mất tích" thời gian qua, cơ quan chức năng đã xác định 3 vụ nữ sinh mất liên lạc với gia đình do đi chơi với bạn, bỏ đi sống với bạn trai, có dấu hiệu tâm thần nên đi lạc. Đối với vụ việc gần nhất được trình báo ngày 17/8, lực lượng công an TPHCM đang hỗ trợ tìm kiếm.

"Nguyên nhân thường thấy là các cháu mê chơi game nên bỏ nhà, có thể đi chơi với bạn trai, có trường hợp bị gia đình la mắng, cũng có những trường hợp do ba mẹ có mâu thuẫn nên các cháu rời nhà đi", ông Lê Mạnh Hà chia sẻ.

Thượng tá Hà cũng bày tỏ, một trong những điểm khó khăn nhất của công tác tìm kiếm là gia đình giấu nguyên nhân, e ngại nên không cung cấp thông tin về mâu thuẫn gia đình, các dấu hiệu bất thường khác. Bởi vậy, việc tìm kiếm thường tốn nhiều thời gian và gặp bất lợi.

"Khi trình báo, các gia đình cần cung cấp đầy đủ thông tin con cái, quan hệ bạn bè, quan hệ gia đình, lịch trình di chuyển, thời điểm mất liên lạc. Khi có đầy đủ thông tin cần thiết, công tác tìm kiếm sẽ không quá khó khăn", đại diện Công an TPHCM nhấn mạnh.