Công an TPHCM làm việc với tài xế đẩy cô gái lên nắp capo

Ngày 16/8, Công an quận Tân Bình (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cô gái nằm trên nắp capo ô tô, liên tục kêu cứu.

Sáng cùng ngày, cơ quan công an đã mời ông Nguyễn Minh Đức (46 tuổi, ngụ quận Tân Phú), tài xế điều khiển ô tô trong clip lên trụ sở làm việc.

Theo báo cáo từ UBND phường 8, quận Tân Bình, khoảng 2h30 ngày 15/8 công an phường nhận trình báo từ chị Phạm Thị Thúy Vân. Theo trình báo, thời điểm trên, chị Vân đi cùng bạn đến trước tiệm bánh mỳ số 58 Đông Hồ.

Lúc này, ô tô biển số 51H-700.xx do người đàn ông cầm lái chạy tới vướng vào xe chị Vân không di chuyển được nên xuống xe cãi vã. Thấy vậy, chị Vân lùi xe máy để ô tô đi qua nhưng tài xế mở cửa xuống xe tiếp tục chửi bới.

Tài xế ô tô di chuyển bất chấp cô gái đang nằm trên nắp capo (Ảnh: Mạng xã hội).

Sau đó, chị Vân bị ô tô tông ngã trên nắp capo, nạn nhân cầm cần gạt nước trước kính chắn gió bị đẩy đi một đoạn từ giao lộ Đông Hồ - Lạc Long Quân đến cây xăng số 621 Lý Thường Kiệt rồi dừng lại.

Ngay sau khi nắm vụ việc, UBND phường 8 đã chỉ đạo công an phường mời tài xế ô tô lên làm việc, tuy nhiên người này không có mặt tại địa phương. Sau khi trao đổi qua điện thoại, nam tài xế trình bày đang đi công tác hẹn sáng 16/8 lên làm việc.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 15/8 mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái nằm trên nắp capo ô tô đang di chuyển.

Clip đăng tải kèm nội dung: "Tài xế ô tô biển số 51H-700.xx có biểu hiện say xỉn, chửi bới người đi đường. Sau khi người dân đòi gọi công an thì người này lên xe đạp ga, tông một cô gái, khiến cô này nằm trên nắp capo, mặc cho cô gái gào thét xin tha, tài xế vẫn chạy với tốc độ kinh hoàng".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường 8, quận Tân Bình, cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc, công an phường đang phối hợp với công an quận và các đơn vị liên quan trích xuất camera an ninh, làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.