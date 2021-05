Công an tỉnh Vĩnh Phúc được khen thưởng vì liên tiếp triệt phá "án nóng"

Dân trí Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa có quyết định khen thưởng đột xuất lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong thời gian qua, tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch có diễn biến phức tạp. Điển hình là nhóm người Trung Quốc do Công ty cổ phần khoáng sản Trung Bắc Á (tỉnh Yên Bái) bảo lãnh, sử dụng và có trách nhiệm quản lý, nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi hết thời hạn cách ly họ đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành đến tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không khai báo, đến một số cơ sở, địa bàn gây lây lan dịch bệnh Covid-19 trong đó có quán Bar -karaoke Sunny (thành phố Phúc Yên).

Tiếp đó trên mạng xã hội đã phát tán đoạn video đồi trụy cho rằng của quán Bar-karaoke Sunny, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh chính quyền và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc điều tra điều tra, xác minh. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, với 3 bị can về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được khen thưởng vì liên tiếp lập thành tích xuất sắc (Ảnh: Thu Hương).

Ngoài ra, qua công tác nắm địa bàn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện 66 người quốc tịch Trung Quốc không có hộ chiếu, thị thực, nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên. Đến nay cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án, với 5 bị can về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép...

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên của lực lượng công an, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thưởng đột xuất cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc số tiền 50 triệu đồng; thưởng cho tập thể Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao thành tích của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ án trên, kịp thời ổn định dư luận, tạo niềm tin của nhân dân.

Ông Giang đề nghị lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn thành công vào ngày 23/5 tới.

Thế Kha