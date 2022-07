Công an tỉnh Thái Nguyên có phó giám đốc mới

Sáng 15/7, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc.

Theo đó, Thượng tá Đào Thế Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - được bổ nhiệm là tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (bên phải) - tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Thành Trung).

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, Thượng tá Đào Thế Hưng luôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Nhân dân, người cán bộ, đảng viên gương mẫu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thượng tá Đào Thế Hưng là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, sâu sát với cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khẳng định uy tín, năng lực, trình độ, được lãnh đạo, cấp trên và tập thể cán bộ, đảng viên ghi nhận, đánh giá cao.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Đào Thế Hưng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem kinh nghiệm thực tiễn của mình cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thượng tá Đào Thế Hưng - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thành Trung).

Tại buổi lễ, Thượng tá Đào Thế Hưng bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã tín nhiệm giao nhiệm vụ, trọng trách mới.

Thượng tá Đào Thế Hưng hứa sẽ nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên tin cậy giao phó.