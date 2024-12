Công an tỉnh Nghệ An ra mắt Đoàn nghệ thuật quần chúng xung kích

Chiều 2/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt Đoàn nghệ thuật quần chúng xung kích. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh được phân công làm Trưởng đoàn. Đây là Đoàn Nghệ thuật quần chúng xung kích đầu tiên trong công an các tỉnh trên cả nước.

Lễ ra mắt là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Đoàn nghệ thuật quần chúng xung kích công an tỉnh, mở đầu cho giai đoạn mới trong phong trào văn hóa, văn nghệ trong lực lượng Công an Nghệ An hoạt động hiệu quả, chất lượng, xứng tầm hơn, trước mắt là phục vụ tốt các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn và các sự kiện lớn của ngành công an trong năm 2025 cũng như các năm tiếp theo.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh (thứ 4 từ trái qua), trao quyết định và tặng hoa Đoàn Nghệ thuật quần chúng xung kích Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Anh Tuấn).

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, yêu cầu ngay sau lễ ra mắt, lãnh đạo Đoàn nghệ thuật quần chúng xung kích công an tỉnh phải nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ lộ trình. Trước mắt, Đoàn phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các thành viên trong Đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia các hoạt động, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Đoàn; khắc phục khó khăn, sắp xếp khoa học để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia hiệu quả các hoạt động của Đoàn theo phân công.

Cùng với hoạt động của Đoàn nghệ thuật quần chúng xung kích công an tỉnh, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, tiếp tục duy trì, phát triển rộng rãi phong trào văn hóa, văn nghệ trong toàn lực lượng; khuyến khích, phát hiện thêm các nhân tố mới, có năng khiếu về văn hóa, văn nghệ để kết nạp thêm thành viên tham gia Đoàn.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt (Ảnh: Công an Nghệ An).

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể ban lãnh đạo Đoàn nghệ thuật quần chúng xung kích công an tỉnh và các thành viên, phong trào văn hóa, văn nghệ trong Công an Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì và có nhiều bước phát triển mới trong thời gian tới.

Các thành viên trong Đoàn không chỉ là hạt nhân quan trọng phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Nghệ An mà tiến xa hơn nữa là phục vụ bà con nhân dân, góp phần gắn kết ngày càng bền chặt, keo sơn tình cảm của nhân dân đối với lực lượng công an, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.