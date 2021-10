Công an tìm người làm chứng vụ tai nạn giao thông khiến một người chết

Dân trí Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra thông báo tìm người biết thông tin về nội dung, diễn biến vụ tai nạn giao thông trên đường Đại lộ Thăng Long, khiến một người tử vong.

Thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, khoảng 21h15 ngày 24/9/2021, anh Nguyễn Văn T. (Sinh năm 1989, ở Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, đen, biển số 36R4 - 2600 đi trên Đại lộ Thăng Long (chiều từ Hoài Đức đi Khuất Duy Tiến).

Khi đi đến khu vực trước tòa nhà Viettel trên đường gom Đại lộ Thăng Long thì anh T. xảy ra tai nạn giao thông, khiến anh này bị tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị những ai biết nội dung vụ tai nạn trên, thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Ông Phạm Ngọc Lâm, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Nam Từ Liêm, SĐT: 0938658896).

Văn Yên