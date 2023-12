Chiều 29/12, thông tin đến báo chí tại cuộc họp báo cuối năm do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đơn vị đang chờ kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy hàng loạt xe tại trường Đại học Hồng Đức.

Theo Thượng tá Huy, đây là một vụ cháy rất nghiêm trọng, gây ra thiệt hại lớn đối với sinh viên.

Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Trung Dương).

"Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, chúng tôi đã huy động lực lượng tiến hành phong tỏa, ngăn chặn đám cháy lây lan sang các nhà xe còn lại, đồng thời đảm bảo an toàn cho sinh viên", Thượng tá Huy thông tin.

Kết quả điều tra ban đầu, có 339 chiếc xe bị thiệt hại sau vụ cháy. Trong đó, có 299 xe máy, 32 xe điện và 8 xe đạp, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ theo quy định.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin tại cuộc họp báo chí cuối năm (Ảnh: Trung Dương).

"Từ nguồn xã hội hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho các em sinh viên có xe bị cháy (mỗi xe được hỗ trợ 70% giá trị thực của phương tiện), đồng thời động viên các sinh viên yên tâm học tập sau khi vụ cháy xảy ra", ông Đỗ Minh Tuấn thông tin.

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, khoảng 4h ngày 12/12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà để xe của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

Lúc xảy ra cháy, bên trong nhà xe rộng khoảng 200m2 có nhiều phương tiện xe đạp, xe máy, xe máy điện của sinh viên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Hoàng Anh).

Tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thanh Hóa) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.