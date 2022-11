Công an Tây Ninh tặng giấy khen 3 người dân dũng cảm bắt kẻ trộm

Ngày 6/11, Công an huyện Tân Biên trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho anh Phạm Thanh Tuấn (31 tuổi), anh Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi) và anh Phạm Trung Hải (18 tuổi, người địa phương) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Lê Văn Khánh, Phó trưởng Công an huyện Tân Biên trao giấy khen cho anh Tùng, Tuấn và Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, ngày 20/6, Tuấn, Tùng, Hải đã có hành động dũng cảm khi hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt kẻ trộm xe máy trên đường tẩu thoát.

Cụ thể, khi phát hiện 2 người tình nghi trộm cắp đang lái xe máy, nhóm Tuấn, Tùng, Hải đã lên 2 xe máy đuổi theo.

Khi đuổi kịp, 3 anh dùng xe máy chặn đầu, ép xe kẻ tình nghi vào lề đường. Bị bao vây, một nghi phạm dùng kéo tấn công anh Tuấn nhưng anh né kịp, vật ngã, khống chế.

Nghi phạm còn lại bỏ chạy liền bị anh Tùng truy đuổi phía sau. Chạy được một đoạn, anh Tùng cũng tổ tuần tra của công an khống chế, bắt giữ nghi phạm.