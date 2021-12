Tên trộm xe máy kéo lê người phụ nữ bán vé số hàng chục mét trên đường

Dân trí Bị trộm xe máy, chị L. cố gắng giằng lại và bị kẻ gian kéo lê hơn 30 m trên đường, gây thương tích khắp người. Chiếc xe máy chị L. vừa mua được một tuần và trị giá hơn 40 triệu đồng.

Ngày 17/12, lãnh đạo UBND xã Đức Hòa Hạ cho biết, Công an xã Đức Hòa Hạ đã bàn giao hồ sơ vụ người phụ nữ bán vé số bị tên trộm xe máy kéo lê trên đường lên Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) điều tra theo thẩm quyền.

Chị L. bị tên trộm kéo lê trên đường (Ảnh cắt từ clip).

Nạn nhân là chị B.T.C.L. (23 tuổi) quê Tiền Giang, tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM.

Sáng 15/12, chị L. ngồi bán vé số trước công ty bảo vệ trên đường DT 825 (ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, thuộc địa phận tỉnh Long An). Chị L. để xe máy còn cắm chìa trên ổ khóa. Phát hiện sơ hở của chị L. tên trộm đã tiếp cận và cướp xe.

Tên trộm kéo lê người phụ nữ hơn 30 m trên đường.

Phát hiện vụ việc, chị L. chạy lại cầm đuôi xe giằng lại và bị tên trộm kéo lê hơn 30 m trên đường.

Vị trí xảy ra vụ trộm (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Tôi hô hoán cướp nhưng mọi người xung quanh nghĩ là bị té xe. Lúc tôi bị kéo trên đường, có một đối tượng khác đi xe máy dùng bánh xe trước tác động lên chân khiến tôi buông tay khỏi yên xe", chị L. kể lại.

Bị kéo lê trên đường, chị L. trầy xước khắp người, bị chấn thương phần mềm cơ thể nên chưa thể đi bán vé số trở lại được. Theo chị L., chiếc xe máy vừa mua được một tuần và trị giá hơn 40 triệu đồng.

"Đây là tài sản mà vợ chồng tôi tích cóp nhiều năm mới dành dụm được. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra với hy vọng lấy lại xe máy bị trộm", chị L. chia sẻ.

Hoàng Thuận