Công an tại chốt kiểm dịch giúp đỡ đưa sản phụ đi sinh con

Dân trí Nhận được thông tin nhờ trợ giúp từ một sản phụ chuẩn bị sinh con, cán bộ Công an phường Xuân Tảo đã dùng xe cá nhân và xe của công an phường đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con thành công và an toàn.

Sản phụ N. chuẩn bị sinh con, nhưng không gọi được taxi nên đã được các cá bộ chiến sĩ Công an phường Xuân Tảo hỗ trợ đưa đi sinh. Khoảng 8h ngày 31/7/2021, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), hai cán bộ công an phường đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt trực, thì một nữ nhân viên phòng khám sản phụ khoa gần đấy chạy đến chốt và nhờ công an trợ giúp, vì có sản phụ Đinh Thị N. (sinh năm 1997, ở quận Bắc Từ Liêm) đang sắp sinh nhưng gọi taxi không được, vì đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Văn Lộng và Đại úy Nguyễn Đình Chiểu (là cán bộ Công an phường Xuân Tảo), đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt đã nhanh chóng báo cáo Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Tảo để liên hệ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện phụ sản Hà Nội, đồng thời bố trí xe cá nhân của Đại úy Chiểu, để nhanh chóng đưa sản phụ đi sinh. Tuy nhiên ngay khi vào xe ô tô, nhận định sản phụ sắp sinh nên các chiến sĩ công an đã hỗ trợ nhân viên y tế đưa sản phụ trở lại phòng khám để sinh con. Chỉ ít phút sau, em bé đã sinh ra đời an toàn, mạnh khỏe. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, tổ công tác vẫn quyết định đưa hai mẹ con đến Bệnh viện phụ sản Hà Nội để kiểm tra. 2 mẹ con chị N. sau đó được đưa tới bệnh viện kịp thời, 2 mẹ con chị N. đều mạnh khỏe. Để đảm bảo nhanh chóng đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch, Trưởng Công an phường Xuân Tảo còn bố trí thêm một xe của công an phường đi trước dẫn đường, đảm bảo thông chốt nhanh nhất, đưa 2 mẹ con sản phụ đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, Công an phường Xuân Tảo và nhân viên y tế đã đưa hai mẹ con sản phụ N. đến Bệnh viện phụ sản Hà Nội kịp thời, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định. Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình, trách nhiệm vì người dân, gia đình sản phụ N. đã cảm ơn chân thành, sâu sắc đến cán bộ chiến sĩ Công an phường Xuân Tảo đã giúp đỡ để gia đình trong mùa dịch Covid-19. Trần Thanh