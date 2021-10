Công an ra thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn chết người ở Tuyên Quang

Dân trí Công an tỉnh Tuyên Quang đang kiểm tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 15h7 ngày 8/10/2021, tại Km 148+200 đường Quốc lộ 2, thuộc Tổ dân phố Trầm Ân, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn.

Vụ tai nạn đã khiến ông L.T.T. tử vong sau đó (Ảnh: Lê Nam).

Theo cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, xe mô tô BKS 22V1-1866, do ông L.T.T. (sinh năm 1963, trú tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô 22A-017.47 do ông Đ.C.Đ. (sinh năm 1994, trú tại thôn Làng Lan, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn) điều khiển.

Do vết thương quá nặng, đến ngày 10/10/2021, ông L.T.T. đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong (Ảnh: Lê Nam).

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thông tin hoặc biết nhân chứng của vụ tai nạn giao thông trên, thì thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang theo số điện thoại 069.2529.148 hoặc Điều tra viên Hoàng Văn Dương, số điện thoại 0983.841.412 để phối hợp giải quyết.

Văn Yên