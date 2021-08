Công an Phú Quốc thông tin vụ 2 người chết, một mất tích khi tắm biển

Dân trí Lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, liên quan nhóm người tắm biển, đến sáng nay công an xác định có 2 người tử vong và một bé trai mất tích. Địa phương đang nỗ lực tìm kiếm.

Sáng 2/8, Đại tá Lê Văn Mót - Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, khi nhận tin báo về vụ đuối nước khi tắm biển ở phường An Thới, ông đã chỉ đạo lực lượng đến kiểm tra.

"Đến thời điểm này, trong nhóm 5 người tắm biển có 2 người đã tử vong, một cháu bé mất tích, vẫn chưa tìm được. Công an thành phố đang liên hệ với cảnh sát biển nhờ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân", ông Mót cho biết.

Trước đó, vào thời điểm 16h45 ngày 1/8, có 5 người dân (hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang, đang tạm trú phường An Thới) rủ nhau tắm biển tại khu vực bãi biển Đất Đỏ, thuộc phường An Thới, TP Phú Quốc. Khi tắm được một lúc, cả 5 người bị sóng đánh làm đuối nước.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước làm 2 người chết, một cháu trai mất tích.

Lúc này, những người thân của các nạn nhân trên bờ phát hiện và tri hô được người dân và cán bộ khu vực bơi ra ứng cứu. 4 người được đưa vào bờ, trong đó, 2 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu; 2 người khác đã tử vong; cháu trai khoảng 8 tuổi mất tích.

Các nạn nhân tử vong là Lê Hải D. (SN 1995) và Nguyễn Thị Kiều H. (SN 1995). Cháu trai mất tích là Nguyễn Quốc A. (SN 2013).

Hai trường hợp đang nằm viện là Nguyễn Thị Kim T. (SN 1997) và cháu Nguyễn Thị Giáng T. (SN 2011). Cháu trai Quốc A. mất tích là con ruột chị T.

Đại tá Lê Văn Mót cho biết thêm, đây là vụ đuối nước nên công an thực hiện xong các biện pháp nghiệm vụ đã bàn giao 2 thi thể cho gia đình đưa về An Giang an táng.

Người dân sống tại phường An Thới cho biết, mấy ngày gần đây biển Phú Quốc nhiều sóng nên người dân ít ra tắm biển.

Nguyễn Hành