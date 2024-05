Công an làm việc với nhóm nhảy phản cảm trước UBND quận Hà Đông

Ngày 31/5, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết Công an phường Hà Cầu đã làm việc với đại diện nhóm người phụ nữ tập thể dục nhịp điệu (Aerobic) trước UBND quận Hà Đông gây phản cảm.

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu nhóm không tập luyện thể dục thể thao mở nhạc công suất lớn tại khu vực công cộng gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị; không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục, thể thao vi phạm thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội và tháo gỡ những hình ảnh, bài đăng đã đưa lên.

Sau khi được tuyên truyền, đại diện nhóm phụ nữ đã nhận thức được việc làm trên gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, cam kết sẽ không tập luyện tại khu vực trên và đồng thời gỡ bỏ hình ảnh, video đã đăng tải.

Công an làm việc với đại diện nhóm nhảy (Ảnh: Công an Hà Đông).

Bên cạnh đó, Công an phường Hà Cầu đã có văn bản gửi cho UBND phường Hà Cầu ra văn bản chỉ đạo Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza cần có những biện pháp hạn chế người dân tập trung quá đông tại khu vực trên, khi tập thể dục không được bật nhạc quá lớn ảnh hưởng đến người dân xung quanh cũng như đảm bảo trang phục không gây phản cảm khi tập.

Đồng thời, Công an phường Hà Cầu sẽ phân công các cán bộ công an khu vực phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu với tiếng nhạc lớn trước UBND quận Hà Đông.

Clip cho thấy, nhóm này nhảy các động tác "máu lửa", không để ý đến những người xung quanh.