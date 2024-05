Chấn chỉnh hoạt động tập thể dục bật loa công suất lớn, gây ồn ào ở Hà Nội

Clip gây ồn ào mạng xã hội

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip 1 nhóm phụ nữ nhảy aerobic (thể dục nhịp điệu) với tiếng nhạc lớn trước UBND quận Hà Đông, Hà Nội. Hình ảnh trong clip cho thấy, nhóm nhảy gồm 7 người phụ nữ mặc áo bra (áo lót thể thao), quần ngắn nhảy "máu lửa", không để ý đến những người xung quanh.

Clip nói trên được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng, thu về hàng chục nghìn lượt bình luận. Đa số đều cho rằng, việc ăn mặc trang phục bó sát khoe cơ thể, mở nhạc to nhảy nhót nơi công cộng là không phù hợp, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Hình ảnh nhóm nhảy bật loa công suất lớn nhảy máu lửa nơi công cộng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, chỉ huy Công an phường Hà Cầu cho biết, vị trí nhóm phụ nữ nhảy aerobic trên thuộc địa phận của Mê Linh Plaza Hà Đông, không nằm trên đường giao thông.

Theo vị chỉ huy, khu vực này vào khung giờ sáng sớm là nơi nhiều người dân đến tập thể dục. Nhóm phụ nữ trên là một trong số đó.

Thời điểm dịch Covid-19, Công an phường Hà Cầu từng nhắc nhở, chấn chỉnh một số người tập thể dục, nhảy aerobic gây ồn ào và bị phản ánh.

Khu vực nhóm phụ nữ quay clip gây xôn xao dư luận (Ảnh: Hồng Anh).

Theo lãnh đạo công an phường, việc nhóm người trong clip mở nhạc lớn tập luyện với trang phục hở hang và quay clip ngay trước UBND quận, rồi chia sẻ lên mạng xã hội là không phù hợp.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an phường Hà Cầu đã tham mưu UBND phường Hà Cầu có phương án phối hợp với Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza triển khai các biện pháp hạn chế người dân tập trung quá đông tại khu vực trên, tập thể dục nhưng phải đảm bảo đúng mỹ quan đô thị, ăn mặc không phản cảm, tập đúng chỗ, đảm bảo theo quy định, không được bật nhạc quá lớn ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

"Công an phường Hà Cầu sẽ phân công các cán bộ công an khu vực phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", vị chỉ huy nói.

Ngoài video gây xôn xao nói trên, theo tìm hiểu, nhóm nữ này còn quay nhiều clip ăn mặc hở hang đăng tải lên mạng xã hội thu hút các lượt like, tương tác.

Lãnh đạo công an phường cho biết sẽ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét về vấn đề sản xuất nội dung truyền thông trên không gian mạng, góc độ ảnh hưởng đến văn hóa, thuần phong mỹ tục, nếu có căn cứ về mức độ vi phạm, các cơ quan liên quan sẽ xử lý theo quy định.

Khuyến khích tập thể thao nhưng tránh gây ô nhiễm tiếng ồn

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, TS luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho hay, pháp luật Việt Nam không cấm, thậm chí khuyến khích người dân tập luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.

Tuy nhiên, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ vẫn phải tuân thủ các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không trái với pháp luật, đạo đức xã hội, không gây cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng.

Không ít người đã tham gia hoạt động thể dục thể thao lành mạnh, mang lại sức khỏe và các giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những người hoạt động thể dục thể thao có văn hóa, tôn trọng quy tắc sinh hoạt cộng đồng, tôn trọng pháp luật thì vẫn còn có nhiều trường hợp tập thể dục lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn công cộng.

Thời gian qua, không ít trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, tập thể dục là tốt tuy nhiên nhiều nhóm người bật loa công suất lớn, gây ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân xung quanh (Ảnh: Hải Nam).

Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc sử dụng những loại loa công suất cao gây ra tiếng ồn nơi công cộng, các không gian sinh hoạt chung trong các buổi tập thể dục đã tạo ra sự phản cảm, gây ảnh hưởng đến nhiều người.

Những hành vi đó không chỉ vi phạm quy tắc sinh hoạt cộng đồng, không phù hợp với chuẩn mực xã hội mà còn có thể vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm tiếng ồn, gây rối trật tự công cộng.

Việc phát ra những âm thanh, tiếng ồn được pháp luật quy định giới hạn như sau: Tại khu vực đặc biệt (khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác) là 55dBA (dBA đơn vị đo độ ồn âm thanh, một nơi yên tĩnh thông thường có độ ồn dưới 30dBA) (từ 6h đến 21h) và 45dBA (21h đến 6h); tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (21h đến 6h).

Tổ chức, cá nhân vi phạm về tiếng ồn, gây ra tiếng ồn vượt quá mức cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

Mức xử phạt với hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn (Ảnh: H. A)

Trường hợp hành vi của những người tụ tập tập thể dục, mở loa với công suất lớn… được xác định là gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức xử lý hình sự thì người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức hình phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tuyên truyền phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật để người dân nắm được, tuân thủ các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, tuân thủ pháp luật.

Cơ quan, chính quyền địa phương cần kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm bằng chế tài hành chính, nếu hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.