Công an Hải Phòng tìm chủ nhân cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trên vỉa hè

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 10h45 ngày 9/4, một cán bộ Công an phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) trên đường đi đến Công an TP Hải Phòng để gửi công văn đã nhặt được một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Vị trí cán bộ công an nói trên nhặt được cọc tiền tại vỉa hè ở số 2 đường Lê Đại Hành, thuộc địa phận phường Minh Khai, quận Hồng Bàng (Hải Phòng).

Cũng theo Công an Hải Phòng, cọc tiền mà cán bộ Công an phường Anh Dũng nhặt được không bọc, chỉ được buộc bằng dây chun màu vàng.

Công an Hải Phòng thông báo, ai là chủ sở hữu số tiền trên đề nghị liên hệ với Công an phường Anh Dũng (ở quận Dương Kinh) hoặc Trung tá Khúc Thanh Tuấn, Trưởng Công an phường Anh Dũng, số điện thoại 0985627799.