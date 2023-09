Công an Hà Nội tìm nhân chứng 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Lúc 6h20 ngày 19/9, tại đường liên xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy (chưa rõ BKS và danh tính lái xe) và một xe 3 bánh không gắn biển số. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong.

Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe vỡ nát, hư hỏng. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển xe máy không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Lúc 19h45 cùng ngày, tại khu vực đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông), xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình, do một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển, bất ngờ đâm trúng một chiếc xe cẩu tự hành đang đỗ bên đường Lê Trọng Tấn. Nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng. Tài xế xe tải và nạn nhân tử vong trong người không có cồn, âm tính với ma túy.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 đã tới hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông làm rõ sự việc.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông báo, ai là nhân chứng hoặc người có liên quan tới 2 vụ tai nạn kể trên thì liên hệ qua page Zalo PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP HÀ NỘI, hoặc số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451, hoặc Công an huyện Phú Xuyên, Công an quận Hà Đông để phục vụ quá trình điều tra.