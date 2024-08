Công an Hà Nội thông tin vụ cháy quán bar ở trung tâm Hà Nội

Sáng 17/8, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra tại quán bar Star 3 (số 67Y Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào lúc 18h30 ngày 16/8.

Cảnh sát chữa cháy tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy công an TP đã điều 11 xe chữa cháy, xe chuyên dụng của Công an quận Ba Đình, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an quận Hoàn Kiếm... cùng hàng chục chiến sĩ PCCC đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định địa điểm xảy ra cháy có diện tích khoảng 650m2, cao 1 tầng và 1 tầng lửng.

Điểm xuất phát cháy bắt nguồn từ khu vực mái của quán bar, sau đó lan nhanh xuống tầng 1, do có nhiều vật liệu dễ cháy đã khiến ngọn lửa bùng phát nhanh, lan rộng ra xung quanh, tỏa ra nhiều khói, khí độc.

Cảnh sát dùng xe thang để phun nước, khống chế vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho biết thời điểm xảy ra cháy, cơ sở trên đang dừng hoạt động để sửa chữa, không có người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Đến 22h, đám cháy cơ bản được khống chế và khoảng một tiếng sau được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an Hà Nội, quá trình chữa cháy, một chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Ba Đình bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.