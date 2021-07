Công an Hà Nội: Siết chặt kiểm soát, không có chuyện dỡ chốt!

Dân trí Phó Giám đốc Công an Hà Nội đánh giá, một số chốt chặn tại trục đường chính không phù hợp nhưng không có chuyện dỡ chốt mà còn tăng cường kiểm soát, tập trung tuần tra, phát hiện vi phạm.

Trước thông tin Công an thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo dỡ các chốt kiểm soát, phòng dịch tại các trục đường chính, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an Hà Nội - bác bỏ thông tin trên, khẳng định đó là thông tin không chính xác.

Lực lượng chức năng chốt chặn trên đường Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Đại tá Dương, các quận, huyện có quyền lập các chốt để xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

"Hôm qua, chúng tôi đã chấn chỉnh một số lực lượng chặn xe ở tuyến chính vì dẫn đến tình trạng tụ tập, không giãn cách được" - Đại tá Dương nói.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội thông tin, trước đó, Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã thành lập các chốt tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

"Mỗi quận, huyện làm một cách theo đặc thù, phù hợp với từng địa phương, trên nền tảng có thể phát hiện, xử lý các vi phạm về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của thành phố. Tuy nhiên, có quận làm hình thức không phù hợp là chặn không cho công dân của quận này vào quận kia, cụ thể là chốt trên đường Huỳnh Thúc Kháng" - Đại tá Dương nói và cho biết, ông đã chỉ đạo lực lượng công an không được làm như vậy.

"Đồng ý có chốt xử lý vi phạm nhưng không được căng barie rồi chặn xe, nếu không phải công dân của quận thì bắt quay đầu. Như thế là không được.

Chúng tôi đề nghị lực lượng công an tập trung chốt trực ở các khu vực phong tỏa, khu có F0 để "nội bất xuất ngoại bất nhập", chốt ở khu cách ly tập trung..." - Đại tá Dương thông tin và khẳng định, Công an Hà Nội không chỉ đạo dỡ các chốt trực.

Cũng theo Đại tá Trần Ngọc Dương, các quận, huyện chốt ở những tuyến đường chính để xử lý các hành vi vi phạm về giãn cách xã hội như không đeo khẩu trang, đi ra ngoài đường tập thể dục… chứ không phải chặn ô tô, xe máy lại để kiểm tra.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội thông tin thêm, lực lượng công an sẽ tăng cường kiểm soát, tập trung tuần tra, từ đó phát hiện, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, ngày 27/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa, rà soát, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND thành phố; chủ động tăng thêm cường độ, mật độ kiểm tra, giám sát để đảm bảo duy trì liên tục 15 ngày giãn cách theo quy định.

Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã thành lập các chốt tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thành phố, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Từng địa phương có nhiệm vụ rà soát, bố trí ngay các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là các quận và các khu vực giáp ranh giữa các quận; huy động tối đa các lực lượng dân quân, tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng, tình nguyện viên… tham gia công tác phòng, chống dịch để tăng cường bổ sung cho các lực lượng chính quy, nhất là tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn.

