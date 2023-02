Công an đùn đẩy trách nhiệm khi nạn nhân báo tìm thấy xe máy bị mất?

Ngày 24/2, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện được cho là hy hữu xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Theo chia sẻ, sau khi mất chiếc xe tay ga ở phường Dĩ An (TP Dĩ An) hôm 23/2, nam thanh niên đã lần theo định vị và phát hiện xe của mình ở một phòng trọ tại phường Bình Hòa (TP Thuận An). Phòng trọ lúc này khóa ngoài.

Một trong 2 nạn nhân phải ngủ lại bên ngoài phòng trọ để canh chiếc xe của mình bị đánh cắp trước đó (Ảnh: B.H.).

Ngoài chiếc xe trên, trong căn phòng trọ còn có chiếc xe SH của một nạn nhân mất ở phường Vĩnh Phú.

Khi bị hại trình báo, Công an phường Bình Hòa hướng dẫn 2 nạn nhân trình báo Công an phường Vĩnh Phú và Dĩ An để họ qua phối hợp giải quyết. Theo chia sẻ, công an các bên đã đẩy qua đẩy lại, không bên nào chịu giải quyết.

Bị hại sau đó phải ngủ phía bên ngoài nhà trọ để canh chiếc xe mình bị mất.

Câu chuyện được đăng tải đã khiến dư luận bức xúc trước cách làm việc của công an địa phương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu Công an phường Bình Hòa, Công an TP Thuận An và các cơ quan thuộc công an tỉnh khẩn trương làm rõ vụ người dân trình báo mất xe đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Một vị lãnh đạo UBND phường Bình Hòa cho biết, 2 chiếc xe máy nói trên đã được đưa về trụ sở Công an phường Bình Hòa để giải quyết. "Khi có thông tin mới sẽ cung cấp thêm", vị này chia sẻ.