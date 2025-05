Công an Điện Biên lần đầu tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe

Sáng 25/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1. Theo cảnh sát, đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi lực lượng công an nhận chuyển giao chức năng sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngành giao thông vận tải.

Trong sáng nay, kỳ sát hạch lái xe hạng A1 có 263 thí sinh đăng ký tham gia. Trước khi vào phần thi, các thí sinh được cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn chi tiết nội dung, quy chế thi và các bước cần thiết.

CSGT hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục sát hạch (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho hay, kỳ thi gồm 2 phần, lý thuyết trên máy tính và thực hành sa hình trên xe máy.

Để bảo đảm công bằng, minh bạch, chống gian lận trong thi cử, hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại các phòng thi lý thuyết, dữ liệu sẽ được lưu trữ và giám sát chặt chẽ trong hệ thống của Bộ Công an.

Với phần thi thực hành, mỗi xe đều được gắn hệ thống chụp ảnh tự động, ghi nhận toàn bộ quá trình sát hạch để đảm bảo tính khách quan, loại bỏ hoàn toàn tiêu cực như thi hộ.

Sân thi sát hạch (Ảnh: Công an cung cấp).

Anh Lò Văn Thanh (ở phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ) cho biết: "Khi thấy Công an Điện Biên thông báo tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe là tôi đăng ký ngay, đầu tư thời gian học lý thuyết và tập thực hành, chuẩn bị tâm lý, tinh thần tốt nhất để thi đỗ ngay vòng đầu".

Thượng tá Vi Xuân Nghĩa, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết: "Để đảm bảo việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch lái xe không bị gián đoạn, đơn vị này đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tập huấn sát hạch viên cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, cảnh sát còn tăng cường lực lượng, phương tiện, trong đó, ưu tiên điều động thêm cán bộ nhằm đảm bảo phục vụ người dân kịp thời. Mỗi bước trong quy trình từ lấy số thứ tự, nộp hồ sơ đến đóng lệ phí, đều có sự hướng dẫn tận tình, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiệu quả".

Theo Công an tỉnh Điện Biên, việc lực lượng công an đảm nhiệm công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, mà còn nâng cao chất lượng hiệu quả trong đào tạo, kiểm tra tay lái, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân.